Princesa za svojega otroka noče plemiškega naziva

Eugenie bo boemska mama, kot je bila Fergie, Jack pa najverjetneje zelo miren in sproščen oče.

Leta 1917 je kralj Jurij V. omejil dedovanje nazivov njegovo oziroma njeno visočanstvo princ oziroma princesa zgolj na otroke in vnuke vladarja. Trenutno so to vsi štirje kraljičini otroci ter njihovi otroci. Že njeni pravnuki, izvzemši prvega otroka bodočega prestolonaslednika, v tem primeru je to princ George, bi morali biti brez omenjenega naziva, ki bi ga prejeli šele s kraljičino smrtjo, ko bi vladar postal njihov ded princ Charles. A kraljica je princu Louisu ter princesi Charlotte kljub temu že ob rojstvu ponudila plemiška naziva, da bi se ognili zapletom. Ne nazadnje jih bosta kot otroka bodočega kralja nekega dne deležna.

V prvi polovici prihodnjega leta svojega prvega otroka pričakuje princesa, hči princain njegove bivše ženeter vnukinja britanske kraljice. Celotna družina je seveda vzhičena, saj za njimi ni lahko leto in razen poroke njene sestre princesedobrih novic bolj kot ne ni bilo. Čeprav sta Beatrice in Eugenie princesi, pa nista eni pomembnejših članov kraljeve družine, Beatrice je deveta v vrsti za britanski prestol, njena mlajša sestra deseta, v imenu kraljice tudi ne opravljata nalog ali se udeležujeta dogodkov, čeprav sta tudi oni kot večina kraljevih radi dobrodelni. Mladenki sta odrasli in tudi večino odraslega življenja ostali relativno skriti pred fotografskimi aparati paparacev, ustvarili sta si vsaka svojo kariero in Eugenie menda enako želi tudi za svojega prvorojenca.Kot so medijem povedali njeni tesni prijatelji, pa princesa menda noče niti, da bi njeni otroci nosili plemiški naziv. »Če bo kraljica kakšnega ponudila otroku, ki ga pričakuje, ga bo zavrnila. Ne njej ne Jacku nazivi ne pomenijo prav nič. Če kaj, Eugenie nanje gleda kot na prekletstvo. Eugenie in Jack želita, da bi imeli njuni otroci čim bolj običajno otroštvo in si nekega dne poiskali tudi službe,« je dejal eden od princesinih prijateljev. Njenim otrokom, kakor tudi otrokom princese Beatrice, naziv njegovo ali njeno visočanstvo namreč ne pripada avtomatsko, ponuditi jim ga mora kraljica. Enako je bilo z otrokom princain, še preden se je rodil, pa sta tudi ona dejala, da plemiškega naziva za malčka iz enakega razloga kor Eugenie ne želita. Alipričakujeta dečka ali deklico, ni znano, a tudi to je paru, ki si je večno zvestobo obljubil 12. oktobra 2018 na razkošnem obredu v Windsorju, povsem vseeno. »Zveni kot največji kliše, a vse, kar jima je pomembno, je, da bo otrok zdrav,« dodaja omenjeni prijatelj, ki je razkril še, da bosta prvemu potomcu izbrala običajno ime, najverjetneje kaj tradicionalno angleškega.Ljudje, ki so blizu princesi in, pa tudi že ugibajo, kakšna očka in mama bosta: »Eugenie bo boemska mama, kot je bila Fergie, Jack pa najverjetneje zelo miren in sproščen oče. Sta čudovit par, tako zelo se ljubita in spoštujeta, da ni nobenega dvoma, da bosta v tej vlogi čudovita in ljubeča.« Jack in Eugenie sicer zelo cenita zasebnost in se redko pojavljata v javnosti. Eugenie so paparaci pred dnevi po dolgem času opazili, ko se je s svakomin prijateljico odpravila na kosilo in bili so več kot navdušeni, ko so pod jesenskim plaščem opazili rastoči trebuh. »Karantena jima je šla zelo na roko,« je fotografije v smehu komentiral eden njunih prijateljev: »Le tako sta lahko novico tako dolgo obdržala zase. V običajnih razmerah bi prej ali slej nekdo opazil, da ji raste trebuh in začela bi se ugibanja, ki bi jih bila primorana komentirati. Tako pa sta lahko najprej v prvi nosečnosti uživala sama.«