Princesa Stephanie in njen bivši po 27 letih spet skupaj

Monaška princesa Stephanie in njen bivši mož Daniel Ducruet sta za nekaj ur pozabila na razprtije ter se pridružila hčerki Pauline na praznovanju njenega rojstnega dne. Presrečna Pauline je fotografijo, na kateri pozira s starši, objavila na družabnem omrežju ter šokirala oboževalce monaške kraljeve družine, ki Stephanie in Daniela niso videli v istem prostoru že 27 let.

Poročena sta bila komaj 14 mesecev. FOTO: Pool Reuters

Nekdanja zakonca, ki sta se razšla po dobrem letu zakona, nista v najboljših odnosih, 58-letna princesa namreč ne more pozabiti njegove nezvestobe in sramote, ki ji jo je nakopal, ko se je razvedelo, da jo je prevaral z mladenko, ki je nekoč zmagala na lepotnem tekmovanju, na katerem so izbirali miss golih prsi. A čas, pravijo, zaceli vse rane in morda je tudi Stephanie po skoraj 30 letih le pripravljena odpustiti bivšemu. Vir blizu princesi je monaškim medijem zaupal, da sta bila oba z Danielom na zabavi videti dobro razpoložena in nasmejana, celo poklepetala sta.

Princesa se je zaljubila

Daniel in Stephanie sta se spoznala v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Bil je njen telesni stražar in zaročen z drugo, s katero je za nameček pričakoval otroka. A princesa se je zaljubila in nič drugega ni bilo pomembno. Takrat že nekdanja Danielova zaročenka je februarja 1992 rodila sina, le deset mesecev pozneje je sina dobil še s Stephanie. Leto in pol za njim je na svet prijokala še Pauline.

Princesa in Daniel sta bila dobro razpoložena in nasmejana, celo poklepetala sta.

Ves ta čas je Stephanie moledovala očeta kneza Rainierja, da bi privolil v poroko z Danielom, in leta 1995 se je končno vdal. Zakonska sreča je trajala vsega 14 mesecev, takrat so Ducrueta zalotili med ljubimkanjem z belgijsko misico, fotografije je objavil italijanski tabloid. Osramočeni Ducruet je pobegnil v Maroko in upal, da se škandal čim prej poleže. Brez posledic je ni odnesla niti omenjena Belgijka, izkazalo se je namreč, da je bilo vse skupaj njeno maslo, Daniela pa da je zapeljala prav z namenom, da kočljive fotografije pridejo v javnost. Ker se je posteljnim užitkom z Danielom predajala vpričo moškega, ki je vse skupaj posnel, in njegovega prijatelja, je prekršila stroga pravila o zasebnosti, ki veljajo v Monaku, ter bila obsojena na šest mesecev pogojne zaporne kazni.