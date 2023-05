Princesa šokirala z novo pričesko, spet se govori o ločitvi (FOTO)

Da je zakon monaškega princa Alberta II. in princese Charlene na trhlih nogah, se govori vsakih nekaj mesecev, tokrat jih je ponovno sprožila Charlene, ki je presenetila prisotne, ko se je na dirki formule 1 pojavila s temno rjavimi lasmi. Predvsem ženske so ob tem postale sumničave, saj že dolgo velja, da so prav lasje tisti, ki jo prvi skupijo ob večjih življenjskih prelomnicah predstavnic nežnejšega spola.

Potem ko je lani večinoma delovala zadovoljno, zadnje mesece ponovno mrko zre v svet.

Oboževalci so denimo ravno zaradi spremembe pričeske valižanske princese vsakič pravilno ugotovili, da pod srcem nosi otroka. Ko je bila Kate noseča z Georgeem, si je denimo omislila frufru, med tretjo nosečnostjo pa so se njeni značilni dolgi kodri precej skrajšali. Charlene je s pričesko prvič šokirala rojake decembra 2020, ko si je tik pred odhodom v Afriko, kjer je nato ostala dobršen del leta, dala pobriti skoraj polovico glave, česar ljudje pri princesah pač niso vajeni. Takrat so jo sicer mnogi zagovarjali, da je drastična sprememba pač priročna, saj med delom z nosorogi v Afriki ne bo imela časa za pranje in urejanje las, spet drugi so jo povezali s težavami v zakonu. Takrat se je govorilo, da je celo tako hudo, da Charlene, ki je odrasla v Republiki Južni Afriki, tam išče nov dom. Ko se je po več mesecih le vrnila v Monako in nato skoraj nemudoma odpotovala v Švico na zdravljenje izčrpanosti, se je zdelo, da bo konec dober in vse dobro, nekdanja plavalka je bila večino lanskega leta videti zadovoljna, tudi v javnosti se je večkrat pojavila ob možu.

Na kronanju kralja Karla III. nista bila videti prav zadovoljna. FOTO: Andrew Matthews/Reuters

Nato pa se je na začetku leta to spremenilo, zakonca, ki sta si večno ljubezen obljubila leta 2011, so večinoma videvali vsakega na svojem koncu. Alberta je na ples vrtnic spremljala sestra, Charlene je bila medtem v Milanu. Na kronanju kralja Karla III. sta se držala mrko in redko spregovorila, princesa niti na tokratnem avtomobilističnem dogodku ni zmogla nasmeha. Da gre tokrat zares in da je le še vprašanje časa, kdaj bo ločitev uradna, je pred tedni objavila francoska revija, a so iz prinčeve palače pisanje ostro zavrnili.