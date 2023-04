Princesa snela poročni prstan

Komaj eno leto sta monaški princ Albert II. in princesa Charlene živela mirno, zdaj pa je francoska revija znova udarila z novico, da se razhajata. Tovrstne govorice par, ki bo julija praznoval 12. obletnico poroke, spremljajo tako rekoč od poročnega dne, ko so bile oči svetovne javnosti uprte v objokano princeso, ki je bila videti vse prej kot srečna. Potem so spet vzniknile predlani, ko je nekdanja vrhunska plavalka večino leta preživela v Republiki Južni Afriki, kjer so jo mož in otroka obiskali le trikrat. Daleč od doma je Charlene obtičala iz zdravstvenih razlogov, a takoj po vrnitvi v monarhijo je spet odšla, tokrat v Švico, da bi si opomogla od izčrpanosti.

Čeprav z njim ni bilo žene, je bil Albert na plesu odlično razpoložen. FOTO: Daniel Cole/REUTERS

Luksuzno zdravilišče ji je resnično pomagalo, se je zdelo, saj je v zadnjem letu v javnosti preprosto žarela, oboževalci pa so bili presrečni, da so jo po dolgem času videli nasmejano. Z Albertom se je redno udeleževala dogodkov, ki se jih je v minulih letih izogibala. A srečnih dni je, kot kaže, konec.

Pred dnevi so v Monaku namreč priredili tradicionalni Ples vrtnic, ki velja za enega najpomembnejših družabnih dogodkov v deželi, Charlene pa ni bilo na spregled. Alberta je namesto nje na dogodek pospremila sestra princesa Caroline Hanoverska, princ pa je bil v njeni družbi videti povsem zadovoljen in odlično razpoložen. Kje je bila Charlene, ni znano, paparaci so jo nekaj dni pred plesom opazili v Milanu, ko je zamišljeno pohajkovala po mestu in zavila v več modnih butikov, bolj kot to je mnoge presenetil pogled na njeno levo roko, na kateri ni bilo poročnega prstana. Čeprav so tisti, ki 44-letno princeso dobro poznajo, poskušali pojasniti, da Charlene poročni prstan redko nosi, to ni ustavilo govoric o težavah v njenem zakonu. Kot požar so se razširile, zato so se odzvali celo z monaškega dvora. »Rad bi uradno zanikal zlonamerne govorice, ki jih je sprožila francoska revija. Ignorirajte ta njihov prispevek, ki je povsem izmišljen,« je dejal dvorni predstavnik, a vseh mu ni uspelo prepričati.

2011. sta se poročila.

Albert in 20 let mlajša Charlene sta se spoznala leta 2000 v Monaku, a sta se kot par prvič pojavila v javnosti šele šest let pozneje, ko sta si skupaj ogledala slovesnost ob odprtju zimskih olimpijskih iger v Torinu. »Ves čas ga je držala za roko in ga objemala, poljubljala sta se in prav nič ju ni motilo, da sta vsem na očeh,« se spominja novinar Philippe Delorme. Zaroko sta oznanila leta 2010 in eno leto pozneje sta tudi dahnila usodni da. Charlene, vzgojena v protestantski veri, je sprejela moževo katoliško, naučiti se je morala dveh novih jezikov, francoščine in monaškega dialekta, ter kup pravil, ki jih kot običajno afriško dekle ni poznala. A težje od vsega so bile vedno nove govorice o Albertovih osvajalskih pohodih in nezakonskih otrocih, te so Charlene tako prizadele, da je tik pred poroko menda poskušala pobegniti. Mediji so poročali, da se je hotela vrniti domov, zadnji trenutek pa so jo na letališču v Nici ustavili zaposleni v palači. Govorice je potrdil detektiv iz Monaka in dodal, da so Charlene zasegli potni list.