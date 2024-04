Princesa slovenskih korenin se ločuje, novica je presenetila mnoge

Tatjana Blatnik je pred 14 leti postala prva princesa slovenskih korenin, njen oče Ladislav Blatnik se je namreč rodil na ozemlju današnje Slovenije, preden se je še kot mladenič preselil v Venezuelo, zdaj pa je ljubezni med njo in grškim princem Nikolaosom, kot kaže, konec. Novica je presenetila mnoge, saj sta bila princ in princesa še pred nekaj tedni skupaj v Windsorju, kjer so se kraljevi z vseh koncev Evrope ob prvi obletnici smrti poklonili njegovemu pokojnemu očetu Konstantinu II., in videti sta bila nadvse ljubeča in zadovoljna.

»Želimo vas seznaniti s pomembno odločitvijo, ki sta jo sprejela princ Nikolaos in princesa Tatjana. Po 14 letih zakona sta se namreč odločila, da sporazumno končata zakonsko zvezo. Ni bilo lahko, a sprejela sta jo z veliko spoštovanja drug do drugega ter do lepih trenutkov, ki sta jih preživela skupaj. Tudi v prihodnje njun odnos ostaja spoštljiv in razumevajoč, še naprej bosta živela in gradila življenje v Grčiji, družina pa bo oba podpirala,« so zapisali na spletni strani grške kraljeve družine ter se ljudem zahvalili, da v tem času spoštujejo njihovo zasebnost.

Ne počutim se kot princesa. Nimam občutka, da sem se poročila s princem.

Kmalu bivša zakonca sta se spoznala pred 20 leti med smučarskim oddihom v Švici ter se po šestih letih zveze zaročila. Njuna poroka avgusta 2010 je bila eden najbolj bleščečih dogodkov tistega leta, otrok nista imela. Veljala sta za izredno zaseben par, čeprav o svojem življenju z mediji nista pogosto govorila, pa ti kljub temu poskušajo najti razlog za nenadno ločitev. Mnogi so denimo prepričani, da se Tatjana nikoli ni zares sprijaznila s plemiškim načinom življenja in raje kot na razkošnih zabavah je čas preživljala na sprehodih v naravi.

»Ne počutim se kot princesa. Nimam občutka, da sem se poročila s princem. On sicer je moj princ, a to je tudi vse,« je kmalu po poroki denimo dejala Tatjana, ki se je sicer rodila v Venezueli, a je večino mladosti preživela v Švici.