Princesa širi pozitivno energijo in se pri tem zabava

Harry in Meghan sta pod imenom Sussex Royal odprla profil na instagramu slabo leto po poroki in se takoj uvrstila v Guinnessovo knjigo rekordov s tem, ko sta v zgolj petih urah in 45 minutah dobila milijon sledilcev, kar tako hitro ni uspelo še nikomur. Račun od 30. marca, zadnjega dne, ko sta še bila člana britanske kraljeve družine, sicer sameva, a med njunimi sledilci ostaja 11 milijonov ljudi, morda v upanju, da se Harry in Meghan nekega dne vrneta na instagram.

Čeprav je veliko kraljevih prisotnih na družabnih omrežjih, imajo večinoma uradne profile, na katerih promovirajo svoje delo in dobrodelne organizacije ter z oboževalci delijo pomembne dogodke in fotografije. Le malokateri profil je oseben, zanj pa se je zdaj odločila nečakinja nizozemskega kralja, 18-letna, vojvodinja Orange-Nassavska. Čeprav je le malokdo že slišal zanjo, je najstnica s fotografijami svojega razkošnega življenja, polnega potovanj, pritegnila skoraj 95.000 sledilcev. V le enem dnevu je dobila 45.000 novih, kar je svojevrsten dosežek.A čeprav mladenka objavlja veliko fotografij z razkošnih potovanj v Rim, na Malto in Mehiko, pa tudi zapeljive sebke in fotografije, na katerih se zabava s prijatelji, pravi, da želi s svojimi objavami ljudem pokazati, da so lahko tudi na družabnih omrežjih takšni, kakršni so, in se jim ni treba pretvarjati, da bi navdušili svoje prijatelje ali, še huje, ljudi, ki jih sploh ne poznajo. »Mislim, da me ljudje vidijo kot resnično in odprto osebo, povsem običajno dekle,« je pred dnevi dejala vojvodinja v svojem prvem intervjuju ter dodala, da se ji zdi zabavno, da je edina članica razširjene družine, ki ima ne le osebni profil, ampak je ta tudi javen.»Rada bi le razširila malce pozitivne energije in se zabavala. Ljudje to opazijo in morda si bodo rekli, da bo vse v redu, če si le pozitivno naravnan,« je še dodala Eloise, ki ne more verjeti, da je v tako kratkem času nabrala tako veliko sledilcev, ki ji pošiljajo tudi ogromno lepih sporočil s pohvalami in spodbudnimi besedami. A vsi odzivi le niso zgolj pozitivni. Ob fotografiji z mature jo je denimo več ljudi obtožilo, da je najbrž diplomo dobila zgolj zato, ker je kraljeva nečakinja, Eloise pa se je na to ostro odzvala ter komentatorje opomnila, da se znašajo nad 17-letnim dekletom, kar se ne spodobi.