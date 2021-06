Princesa se je odrekla žepnini

Leto dni bo potovala

Minilo bo še nekaj let, preden bo zasedla prestol, a nizozemska princesase zaveda, da si je treba kraljevo pot tlakovati že veliko prej. Hči nizozemskega kraljain kraljicebo decembra dosegla polnoletnost, a je že napovedala, da se bo takrat odpovedala letni žepnini v višini poldrugega milijona evrov.Ta znesek ji pripada vse do takrat, ko bo prevzela svoje dolžnosti kraljice, a Catharina-Amalia je prepričana, da si bajne vsote ne zasluži, dokler ne začne opravljati svojih obveznosti. »Ne morem sprejeti denarja, če pa si ga nisem prislužila z delom,« je ponudbo prijazno zavrnila in odločitev pojasnila nizozemskemu premierju. Povedala je še, da si bo pred začetkom študija privoščila prosto leto za potovanja in raziskovanje sveta, saj se zaveda, da zaradi kraljevega položaja nikoli več ne bo imela toliko svobode kot zdaj. »Želim se učiti, a ne le v šoli, ampak prek izkušenj, spoznavanja drugih držav, narodov. Moram pa reči, da je za menoj čudovitih štirinajst let šolanja, na katero bom imela zelo lepe spomine,« je povedala princesa, ki se bo čez leto dni vpisala na študij; katero smer, še ni znano, vsekakor pa bo lahko izbirala med vsemi uglednimi fakultetami. Srednjo šolo, krščansko gimnazijo v Haagu, je namreč sklenila s samimi odličnimi ocenami, da si zasluži leto dni počitka in užitka, se strinjajo tudi njeni ponosni starši. »Številni študentje se komajda prebijajo skozi leto, ne zdi se mi prav, da bi prejemala denar brez posebnega razloga. Sploh leto pandemije je bilo za marsikoga izjemno naporno, zato bom vrnila tudi denar, ki sem ga prejemala med obiskovanjem gimnazije,« je še pristavila bodoča nizozemska kraljica, ki naj bi ji država v minulih štirih letih prispevala kar 330.000 evrov.Catharina-Amalia je s svojo potezo naznanila pomemben odmik od tradicije in naznanila drugačno obliko vladavine. Mnogo sodobnejšo in, kot ocenjujejo kritiki, takšno, ki jo bo ljudstvo v časih, ko marsikje razmišljajo o odpravi monarhije, z veseljem obdržalo. Zadnji dan šole je proslavila v krogu družine, na družabnih omrežjih pa je objavila posnetek slovesnega dviga zastave. Na njeno odločitev, da se odpove državnemu denarju, je nadvse ponosna tudi njena družina. »Nanjo ne gledam kot na bodočo kraljico, vedno bo moja deklica. Vsekakor pa je iz leta v leto bolj odrasla in odgovorna. Zaveda se svojega zahtevnega položaja in prihodnosti, a ji ni nič v breme. Za vse si vzame čas, o vsem tehtno premisli,« pove kraljica Maksima, ki ima še dve hčerki, princesiinNo, na odločitev bodoče kraljice so vplivali tudi pozivi opozicije zadnja leta, ki glasno opozarja, da država dvoru namenja absolutno preveč denarja. Vlada se je zato zavezala temeljito pregledati proračun kraljevih in po potrebi prevetriti financiranje. Pripadniki nizozemskega dvora prejmejo več denarja na leto kakor pripadniki britanskega, ugotavljajo: kralju so za letos namenili skoraj šest milijonov evrov, kraljici še dodaten milijon, kraljici materi pa slaba dva milijona. Lani so se morali spopadati zaradi absurdnega potovanja v Grčijo sredi pandemije, kar je zahtevalo številne nepotrebne stroške in zahtevno ter drago organizacijo. Družina se je z oddiha vrnila predčasno in se za nespametnost javno opravičila.