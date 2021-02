Princesa rodila zdravega dečka

Eugenie je le nekaj ur po rojstvu s sledilci delila veselo novico. FOTO: Instagram

Enajsti v vrsti Mali Brooksbank najverjetneje nikoli ne bo zasedel britanskega prestola, saj je pred njim kar deset kandidatov: princ Charles, njegov sin princ William, Williamovi otroci princ George, princesa Charlotte in princ Louis, Williamov brat princ Harry, Harryjev sin Archie Harrison, Eugeniejin oče princ Andrew, njena sestra princesa Beatrice in nato še princesa Eugenie.

Bo ali ne bo princ?

Princesa Eugenie je rodila v zasebni porodnišnici, kjer sta poleg njiju s sestro Beatrice na svet prijokala tudi Beatricein mož Edoardo Mapelli Mozzi in sin princa Harryja Archie Harrison.

Že drugič babica in dedek

Princesavnukinja britanske kraljice, je v torek rodila prvega otroka. Deček, ki je 11. v vrsti za britanski prestol, je ob rojstvu tehtal 3,6 kilograma, so sporočili iz Buckinghamske palače in dodali, da se oba z mamo dobro počutita, pri porodu pa da je bil prisoten tudi dečkov očeV nasprotju z večino vidnejših članic kraljeve družine Eugenie ni rodila v prestižnem krilu londonske bolnišnice, imenovanem Lindo, temveč v zasebni bolnišnici Portland v središču mesta, kjer so na svet prijokali obe s sestro, princesoter tudi Beatricein možin sin princa»Kraljica, vojvoda Edinburški, vojvoda Yorški,, vojvodinja Yorška, ter gospa in gospod Brooksbank so bili obveščeni o veselem dogodku in vsi so presrečni. To je prvi otrok princese Eugenie in Jacka Brooksbanka, prvi vnuk vojvode in vojvodinje Yorške ter deveti pravnuk za kraljico in vojvodo Edinburškega,« so še zapisali na uradni spletni strani palače.Novico je s svetom delila tudi Eugenie, ki je na instagramu objavila črno-belo fotografijo, na kateri z možem držita novorojenčkovo roko, namesto zapisa pa je s sledilci delila le tri modra srca. Objavo je v nekaj urah všečkalo na sto tisoče ljudi, čestitali so jim tudi Eugeniejin bratranec princin njegova ženater princinKako je malčku ime, še ni znano. Prav tako ni znano, ali bo novorojenček dobil katerega od plemiških nazivov. To je odvisno od kraljice in seveda staršev, če si bosta to želela. Čeprav je njegova mama princesa, je namreč oče običajen državljan, zato otroku naziv ne pripada avtomatsko. To se zgodi le, ko je otrok potomec moškega člana kraljeve družine.A tudi v tem primeru se lahko starši odločijo drugače, kot sta storila princ Harry in Meghan ob rojstvu sina Archieja Harrisona. Ker je njegov oče princ, bi lahko Archie prevzel enega od njegovih nazivov ter postal grof Dumbartonski, ker pa Harry in Meghan želita, da njun otrok odrašča čim bolj normalno, sta naziv zavrnila.Princesa Eugenie in Jack Brooksbank sta novico, da bosta zibala, razkrila novembra, najbolj pa se je je razveselila, ki je dejala, da komaj čaka, da postane babica. Ob tem je tiskovni predstavnik vojvodinje Yorške hitro dodal, da sta Sarah in princže dedek in babica, saj ima otroka iz prejšnje zveze mož njune starejše hčerke princese Beatrice, in nikakor ne želita, da bi se petletni, ki ga ljubkovalno kličejo, počutil zapostavljenega. »Wolfie je takoj postal zelo drag član njihove družine in vojvodinja si želi poudariti, da je tudi on nesporno njun vnuk,« se je takrat glasilo sporočilo.