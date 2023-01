Princesa prestavila poroko

Pred tedni je 51-letna norveška princesa Märtha Louise, četrta v vrsti za prestol, zapustila domovino, predvsem zaradi (kontroverzne) zaroke z 48-letnim ameriškim šamanom Durekom Verrettom, ki jo je oznanila junija lani. Durek naj bi za dovoljenje za poroko prosil izbrankine starše, kralja Haralda V. in kraljico Sonio. »Staromoden sem, kralja in kraljico sem prosil za blagoslov. Če bi rekla ne, s poroko ne bi bilo nič. Vse pač počenjam častno in spoštljivo,« je tistikrat povedal šaman in še: »Princesa Märtha Louise je ljubezen mojega življenja.«

Je ljubezen mojega življenja, trdi Durek Verrett. FOTOGRAFIJI: REUTERS

A mesece pozneje o uradnem datumu poroke ni ne duha ne sluha. Še več: norveški in švedski mediji poročajo, da je odložena za nedoločen čas, menda zaradi šamanovega slabega zdravja. Omenjajo hude težave z ledvicami, ki jih Durek sicer nikdar ni skrival in je o njih govoril celo v podkastu, kjer je opisal, kako je bolezen vplivala nanj; zbolel je pri komaj dvajsetih.

Naziva princesa ne sme uporabljati v komercialne namene.

»Imel sem visok krvni tlak kot moj oče in dedek, a tega nikoli nisem jemal pretirano resno. Tako je uničil moje ledvice, ustavilo se mi je srce. To je bil eden od odločilnih trenutkov v mojem življenju. Mrtev sem bil štiri minute in pol. Ko so me spravili nazaj v življenje, sem utrpel možgansko poškodbo. Skoraj dve leti sem bil na invalidskem vozičku, osem let sem potreboval dializo.« Kot je dejal, mu bodo nekoč presadili ledvico, in ker je zdravje na prvem mestu, bo poroka počakala. Ta bo zanjo druga, Märtha Louise je že bila poročena s pisateljem Arijem Behnom, v zakonu so se jima rodile tri hčerke, Maud Angelica, Leah Isadora in Emma Tallulah. Ločila sta se leta 2017, dve leti pozneje je Ari naredil samomor. Sicer pa zaroka s šamanom ni edino, s čimer je princesa dvigovala prah. Novembra lani je prenehala opravljati kraljevske dolžnosti in ni več zastopala kraljeve družine, saj si je želela ustvariti kariero. Oče ji je dovolil obdržati naziv princesa, čeprav ga ne sme uporabljati v komercialne namene.