Princesa po treh letih na prostosti

Po mesecih prošenj, tudi uradnih, so se v javnosti le pojavile fotografije dubajske princese, ki je bila več kot tri leta v hišnem priporu, da ji ne bi znova padlo na pamet pobegniti iz države, pa je skrbelo več oboroženih varnostnikov.V hišnem priporu, v katerega so spremenili eno od šejkovih vil, na okna so celo namestili rešetke, se je Latifa znašla po tem, ko so jo ob obali Indije našli zaposleni njenega očeta, enega najbogatejših ljudi na svetu in dubajskega vladarja šejka, in jo na silo zvlekli nazaj v domovino, od koder je želela pobegniti. Od takrat je Latifine prijatelje skrbelo zanjo, ker ni imela nobenega stika z zunanjim svetom, niso vedeli, ali je sploh še živa.Vmešali so se celo Združeni narodi in v začetku leta zahtevali dokaz, da je z njo vse v redu, zdaj pa so v Dubaju le uslišali njihovo zahtevo. In ne le to, princeso so celo izpustili na prostost.»Princeso Latifo so izpustili iz njene zaporniške vile, kot ji je rekla sama. Ne varujejo je več oboroženi varnostniki in lahko se je srečala s prijatelji. Znova je deležna vsaj približka normalnega življenja, in upamo, da se stvari končno premikajo v pravo smer, da se bo lahko sama odločila, česa si želi in kako naprej. Že samo to, da so jo izpustili iz vile, je velik korak,« je dejal eden od njenih dobrih prijateljev. Na fotografijah, ki se zadnje dni pojavljajo na družabnih omrežjih, je mogoče videti sicer precej zadržano Latifo na pijači z eno od prijateljic, z drugima dvema pa se je fotografirala ob obisku nakupovalnega centra ter restavracije na obali Dubaja.