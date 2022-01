Princesa po atentatu nima svojega varnostnika

Potem ko jih je princ Harry razhudil z zahtevo po zasebnem varovanju, če bi se z družino vrnil v domovino, so se Britanci spomnili enega najbolj grozljivih dogodkov v moderni zgodovini kraljeve družine.

Leta 1974 bi namreč skoraj izgubili edino hčer kraljice Elizabete II., princeso Anne. Ko sta se 20. marca zvečer z možem vračala v Buckinghamsko palačo, je njun avto ustavil oboroženi Ian Ball in začel streljati vanj. K sreči sta Anne in Mark Phillips sedela na zadnjih sedežih, mož jo je poskušal zaščititi po najboljših močeh in jo skozi druga vrata spraviti na varno, da se incident ni končal tragično, pa gre največja zasluga naključnim mimoidočim, eden od njih je bil nekdanji profesionalni boksar.

Charles si želi, da bi sin z družino bival pri njem. FOTO: Jonathan Brady/Reuters

Princesin varnostnik Jim Beaton je sicer nemudoma skočil iz avtomobila in v napadalca uperil orožje, a je to v ključnem trenutku zatajilo in Ball je vanj izstrelil tri naboje, preden ga je omenjeni boksar z močnim udarcem onesposobil in Anne odpeljal na varno, preostali, ki so se znašli v bližini, pa so poklicali policijo.

Poleg Beatona, ki si je v bolnišnici povsem opomogel, sta bila v napadu ranjena še princesin šofer in eden od policistov, ki so prihiteli na prizorišče. Vklenili so ga in odpeljali na zaslišanje, namesto za rešetkami pa je končal na zaprtem oddelku psihiatrične bolnišnice.

Policija ni na prodaj

Štirideset let pozneje je v javnost pricurljala informacija, da je Ball med policijskim zaslišanjem menda dejal, da je poskus atentata izvedel zato, da bi dokazal, da je princesino varovanje neprimerno in da bi ji morali poiskati bolj usposobljene varnostnike. To se ni zgodilo. Še več, kljub grozljivi izkušnji princesa še danes nima stalnega varovanja, kot ga imajo kraljica, princ Charles in princ William, policija ji dodeli nekaj mož le na uradnih dogodkih.

Aprila, ko je prišel na dedkov pogreb, Harry ni imel posebnih zahtev. FOTO: Alastair Grant/Reuters

Na poskus atentata na njegovo teto je princa Harryja te dni spomnil tudi nekdanji vodja kraljevih varnostnikov Dai Davies, ki se mu zdi povsem nerealno, da Harry pričakuje, da bodo britanski policisti ves čas v pripravljenosti čakali, kdaj si bo omislil obiskati Veliko Britanijo, ter nato njemu in njegovi družini sledili na vsakem koraku.

»Odločil se je, da odide v Ameriko, to je njegova pravica. Naša pravica pa je, da proučimo potencialno nevarnost, ki bi lahko pretila posameznim članom kraljeve družine, in se na podlagi tega odločimo, kdo potrebuje storitve policije in kdo ne,« je dejal Davies in dodal, da nič ne kaže na to, da bi bili princ Harry in njegova družina v tem trenutku v domovini v kakršni koli nevarnosti.

24 let je imela Anne, ko je na njen avto streljal Bell.

»Če se ob njihovem prihodu izkaže, da ni tako, in bi obstajala možnost, da se komur koli kaj zgodi, v tem primeru bo seveda metropolitanska policija ustrezno reagirala,« je še dejal Davies, ki je pojasnil tudi razliko, ko je v igri varovanje v ZDA in na Otoku: »Amerika je dežela denarja, pravijo, da tam lahko kupiš kar koli, enako velja za varnost. Ogromno je zasebnih varnostnih podjetij, ki bodo poskrbela za vsakega, ki si to zaželi in lahko privošči. Pri nas ni tako. Mi imamo policijo, ki ni na prodaj. Če se pojavi zahteva po varovanju, ga priskrbimo, nihče pa varnostnika ne more dobiti samo zato, ker si ga zaželi.«

Princ Charles je Harryju že ponudil, da lahko z ženo in otrokoma biva pri njem, kar pomeni, da bi za njihovo varnost takrat skrbeli njegovi varnostniki, a poznavalci so prepričani, da Harry ponudbe ne bo sprejel. Še manj je menda nad njo navdušena Meghan, ki se v Veliko Britanijo od marca 2020, ko sta odšla na svoje, ni več vrnila, ni pa jih malo, ki so prepričani, da se tudi nikoli več ne bo.