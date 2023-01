Princesa noče zapustiti doma: Z vso silo bom branila svojo pravico

Po smrti italijanskega princa Nicola Boncompagnija Ludovisija njegova vdova Rita polni stolpce tamkajšnjih medijev zaradi odločitve, da kljub odločitvi sodišča ne namerava zapustiti vile, v kateri je živela z možem.

Vila Aurora stoji v središču Rima.

Ta je v oporoki določil, da lahko Rita v vili Aurora, ki jo krasi neprecenljiva freska, edina, ki jo je kdaj naslikal sloviti italijanski umetnik Caravaggio, ostane do konca življenja. Če bi se odločila stavbo prodati, naj se denar razdeli med njo in njegove sinove. Slednji se z oporoko niso strinjali in jo na sodišču izpodbijali.

Po množici obravnav sta se strani le dogovorili, da bodo vilo in pripadajočo posest prodali. Čeprav zanimanja za nepremičnino, ki je bila zgrajena v 16. stoletju, ni, doslej so jo že petič neuspešno poskušali prodati na dražbi, so princesi pristojni ukazali, da se mora izseliti v 60 dneh, češ da neustrezno skrbi za nepremičnino in organizira nepooblaščene oglede. Rita oboje zanika in se ne namerava izseliti.

Ceno več kot prepolovili Vilo, ki stoji v središču Rima, so na dražbi prvič ponudili januarja lani, in sicer po izklicni ceni 471 milijonov evrov, pred vsako naslednjo dražbo so jo nekoliko znižali, na zadnji so jo ponujali že za 145 milijonov. Rita Bancompagni Ludovisi pravi, da zanimanja sicer ne manjka, se pa ljudje nočejo vpletati v družinsko dramo, ki pride skupaj z vilo.

»Z vso silo bom branila svojo pravico do uporabe vile, ki mi je bila podarjena povsem zakonito. Tu živim že 20 let in ves svoj čas ter sredstva sem vložila v to stavbo. Kar se zdaj dogaja, se mi ne zdi prav, niti pravično,« je dejala princesa Boncompagni Ludovisi, ki se je leta 2009 priženila v eno najstarejših in najbolj uglednih italijanskih družin. Njen mož, ki je pred slabimi petimi leti umrl prav v Aurori, je bil celo potomec papeža Gregorja XIII., ki je uvedel gregorijanski koledar.