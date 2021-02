Princesa nikoli več ne bo videla sonca

Je ena od 30 otrok, ki jih ima šejk Mohammed s svojimi šestimi ženami. FOTO: Muhammad Hamed/reuters

Premoženje 71-letnega šejka, ki Dubaju vlada od leta 2006, je ocenjeno na 11,5 milijarde evrov, kar ga uvršča na sedmo mesto najbogatejših svetovnih vladarjev. Prvi je z dobrimi 40 milijardami tajski kralj Maha Vadžiralongkorn, sledi mu brunejski sultan Hassanal Bolkiah, tretji je savdski kralj Salman, četrti emir Abu Dhabija, peti maroški kralj, na šestem mestu pa je liechtensteinski princ Hans Adam II.

2002.

je pobegnila prvič.

To so dubajski princesimenda dejali zvesti privrženci njenega očeta, ki so jo pred tremi leti ujeli na begu in vrnili v domovino. Od takrat je 34-letna princesa zaprta v luksuzni, a močno zastraženi vili.»Talka sem. In ta vila je bila spremenjena v zapor. Na vsa okna so namestili rešetke, zunaj stoji pet policistov, v stavbi me stražita dve policistki. Niti na zrak ne morem in tako je že od leta 2018, ko so me pripeljali sem in mi dejali, da nikoli več ne bom videla sonca,« je v videoposnetku, ki je pricurljal v javnost, povedala hči enega najbogatejših ljudi na svetu, šejkaPrincesa je na posnetku vidno prestrašena in povsem bleda, kar je še posebno zaskrbelo njeno prijateljico, Finko, ki ji je pred tremi leti pomagala pobegniti, ter odvetnika in borca za človekove pravice, ustanovitelja kampanje Osvobodite Latifo. Princesi sicer ni dovoljeno imeti mobilnega telefona, kdo ji je aparat pretihotapil v vilo, ni znano, morda so to storili kar varnostniki, saj njen oče na vsak način hoče, da Latifa posname video, v katerem bi svetu povedala, kako zelo srečna je v Dubaju. Njeni prijatelji, ki je, enako kot družinski člani, niso videli, že vse odkar se je vrnila, menijo, da je princesa izkoristila priložnost ter se s telefonom zaprla v kopalnico, da bi namesto tega, kar od nje zahtevajo, povedala resnico.Spektakularen, čeprav neposrečen pobeg, ki ga je izvedla leta 2018, pa ni bil Latifin prvi. Prav tako neuspešno je iz svoje zlate kletke poskušala pobegniti že leta 2002, za kar jo je oče kaznoval s tremi leti zapora. Tudi takrat ji je uspelo v javnost spraviti nekaj videoposnetkov ter sporočil, v katerih je razkrila, da v Dubaju enostavno ne zdrži več. Ni ji bilo dovoljeno voziti avtomobila, ni imela potnega lista, na vsakem koraku pa jo je spremljala skupina varnostnikov, ki so o njenem početju poročali očetu.Ta naj bi jo pozneje, ko so jo ujeli, dal mučiti, tudi omamljali da so jo. Latifa, ki je ena od 30 otrok, ki jih ima dubajski šejk s svojimi šestimi ženami, je še razkrila, da tudi njeno starejšo sestro, ki je leta 2000 prav tako pobegnila iz države, prispela do Velike Britanije, a so jo tam ugrabili in vrnili domov, proti njeni volji zadržujejo v Dubaju.