Princesa morala ceno hiše spustiti za milijon

Norveška princesaznova prodaja eno od kraljevih nepremičnin, ki so bile v lasti družine več kot 70 let. Zakaj se je odločila za ta korak, ni znano, je pa že pred časom napovedala, da se želi preseliti v Los Angeles, kjer živi njen dragi, šaman. A ni prvič, da se je odločila za prodajo hiše z osmimi spalnicami, ki jo krasi tudi zunanji bazen. Na trgu se je znašla že aprila lani, a zanimanja ni bilo, in agencija, ki jo je princesa najela, je oglas umaknila.Ko so ga zdaj znova objavili, pa je marsikomu zastal dih, saj je bila Martha Louise primorana močno znižati ceno, in sicer za skoraj milijon evrov. Ko se je hiša prvič pojavila na trgu, so zanjo želeli 3,1 milijona evrov, zdaj pa jo prodajajo za 2,2 milijona. »Trg se na lansko ceno ni odzval in prilagodili smo jo glede na odzive, ki smo jih dobili. Glede trenutnega povpraševanja informacij ne morem dajati,« je za lokalni časnik dejal nepremičninski agent, odgovoren za prodajo kraljeve rezidence. Ta jesicer na otoku Hankø in precej na samem, a tik ob obali. Omenjeni otok je bil nekoč v lasti dansko-norveškega kralja, ki je tam lovil jelene, pozneje so kraljevi na njem radi dopustovali, saj je odmaknjen od običajnega vrveža. Na otoku se je leta 2005 rodila tudi hči princese Marthe Louise in njenega bivšega moža. Nekateri zato ugibajo, da so med razlogi, da se je princesa odločila za prodajo, tudi spomini, ki jo vežejo na ta kraj. Tu je družina preživela veliko časa, znano pa je, da Martha Louise še vedno ni prebolela Behnove smrti.Za približno milijon in pol pa je na dražbi nekdo kupil dvorec v valižanskem Monmouthshiru, na posesti, ki jo je nekoč obiskal kraljz ženo. Stavba s 33 spalnicami je sicer v slabem stanju in pred prenovo v njej ne bo mogoče živeti, kar pa interesentov ni prav nič motilo. Izklicna cena je bila 245.000 evrov, kot je dejal predstavnik dražbene hiše, ki je posest ponujala, pa se je 23 dražiteljev zanjo skoraj steplo. Dvorec je dal v 17. stoletju zgraditi vojvoda Beaufordski kot poročno darilo za sina, pozneje je bila v njem šola, nato mladinski hostel. Leta 2015 so hoteli dodati prizidek in stavbo spremeniti v večstanovanjsko, a so valižanske oblasti načrt zavrnile in je dvorec zadnja leta prazen propadal. »Na fotografijah, ki smo jih na naši spletni strani objavili pred dražbo, je bilo jasno videti, v kakšnem stanju je hiša, a ljudi to ni motilo. Gre za investicijo in dotična nepremičnina dokazuje, da je tudi na nekoliko bolj zahtevnem trgu povpraševanje še vedno veliko. Dvorec, čeprav bo potrebna temeljita obnova, ima tudi ogromen potencial,« je dejaliz dražbene hiše, ki je dvorec ponujala.