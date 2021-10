Princesa Mako le dočakala poroko

Japonska princesa Mako je v soboto dopolnila okroglih 30 let, danes pa jo čaka še en velik dan. Po letih hudih težav in zapletov, ki so ji povzročili toliko stresa, da je menda zbolela za posttravmatskim stresnim sindromom, se bo cesarjeva nečakinja končno poročila s svojo veliko ljubeznijo.

Pred obredom je opravila tradicionalno molitev. FOTO: Kyodo/REUTERS

Zapustila bosta domovino

Da je Mako resnično zaljubljena, je dokazala predvsem v zadnjih štirih letih, ko bi ne le njena družina, temveč večina Japoncev raje videli, da bi si za moža izbrala koga drugega, ona pa je vztrajala pri izbrancu, ki ga je spoznala pred davnimi devetimi leti. Princesa Mako insta se vpisala na isti krščanski kolidž v Tokiu in kmalu postala prijatelja, prijateljstvo pa je nato preraslo v ljubezen.

Pet let pozneje, septembra 2017, je cesarska družina sklicala tiskovno konferenco, na kateri je presrečni parček rojake seznanil, da sta se zaročila, poroka pa da bo novembra prihodnje leto. Japonci so bili očarani nad mladim parom, ki se je ves čas smehljal in si izmenjeval zaljubljene poglede, a navdušenje ni trajalo dolgo. Decembra se je namreč razvedelo, da naj bi nekdanji partner Komurovi mami posodil 30.000 evrov, ki mu jih ta ni nikoli vrnila. Kei Komura je po drugi strani vztrajal, da je bil denar darilo in ne posojilo.

A škoda je bila storjena in Japonci, tudi zaročenkina družina, so se zarotili proti njemu. Tri mesece pozneje so iz cesarske palače sporočili, da je poroka prestavljena. Bodoča zakonca da potrebujeta več časa za priprave na poroko ter zakonsko življenje. Novega datuma takrat niso sporočili, je pa pol leta pozneje Komura zapustil domovino ter se odpravil v New York na študij prava, s katerega se je vrnil šele prejšnji mesec. Kljub temu je Mako vztrajala z njim in poskušala na vse načine prepričati domače in javnost, da je Kei krasen človek, s katerim se resnično želi poročiti.

Za princeso Mako je težko obdobje. FOTO: Nacho Doce/Reuters

Aprila lani je Komura objavil 24 strani dolgo izjavo, v kateri je obljubil, da bo »vse napačne informacije poskušal popraviti, kolikor bo to mogoče«, ter dodal, da bo mamine dolgove osebno poplačal. To mu bo morda tudi uspelo, saj je proti koncu študija dobil dobro plačano službo v newyorški odvetniški pisarni. Zaročenkini družini se je s tem dovolj prikupil, da je njen oče princkončno privolil v poroko kljub nasprotovanju večine ljudstva.

Ko se je izvedelo za škandal, sta zaročenca poroko prestavila, uradni razlog je bil, da potrebujeta več časa za priprave.

Mako se je zato, kot smo že pisali, odpovedala vsem tradicionalnim poročnim slovesnostim ter tudi milijonu evrov, ki ga princese dobijo kot popotnico v novo življenje. S poroko z običajnim državljanom namreč izgubijo plemiški status in vse privilegije, ki jih ta prinaša. Mladoporočenca nameravata zelo kmalu tudi zapustiti domovino in si življenje ustvariti v New Yorku.