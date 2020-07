Princesa, ki je jezila kraljico in osvojila srca ljudstva

Š TIM GRAHAM/GETTY IMAGES Princesa Diana. FOTO: Tim Graham/getty Images

- / SHUTTERSTOCK EDITORIAL / PROFIMEDIA Poroka desetletja. FOTO: - / Shutterstock Editorial / Profimedia - / Shutterstock Editorial / Profimedia

Premikala je meje in jezila kraljico

REUTERS Prince Harry v naročju svoje mamice, princese Diane FOTO: Reuters Reuters

Nekateri menijo, da je bil prav njen uporniški duh, in ne nesrečno naključje, tisti, ki ji je izkopal prerani grob., ena od petih otrok grofain, je bila tih in zadržan otrok. Čeprav so ji bila zaradi plemiškega rodu odprta vsa vrata in se je družila in igrala s člani kraljeve družine, tudi s, se v visoki družbi nikoli ni počutila zares doma. Rodila se je 1. julija in prav ta teden bi praznovala 59. rojstni dan, če njeno življenje ne bi doletela kruta usoda.»Počni le tisto, kar ti veleva srce,« je eden njenih najbolj znanih stavkov. Po poklicu je bila vzgojiteljica, vendar ji življenje ni namenilo skromnega in tihega bivanja. V javnosti je postala znana februarja 1981, ko je bila objavljena njena zaroka s princem Charlesom. Njuna poroka je bila eden najbolj odmevnih dogodkov desetletja, ko sta se jima rodila še sinova William in Harry, se je njuna sreča zdela ne minljiva.V glavah ljudi je premikala meje: brez rokavic se je rokovala s hudimi bolniki (rokovanje z obolelim za aidsom je povzročilo pravi šok), stiskala v objem revne, nepomembne in uboge, jim pomagala mimo uradnih dolžnosti in točila solze ob njihovih žalostnih usodah. Diana se je odločala podpreti kontroverzne dobrodelne ustanove, zaradi česar je izgubila naklonjenost kraljice.Ločitev Charlesa in Diane je močno odmevala v medijih in polnila sta naslovnice vseh rumenih časopisov. Kjerkoli sta se pojavila, so jima sledili fotografi. Še posebej Diani to ni bilo najbolj všeč. Diana je ostala pod drobnogledom medijev tudi po ločitvi od princa 28. avgusta 1996, ki je sledila izvenzakonskim aferam obeh partnerjev. Zanimanje za njeno življenje ni ugasnilo niti po njeni smrti v prometni nesreči v Parizu 31. avgusta 1997. Njen pogreb je bil eden najvidnejših dogodkov v zgodovini televizije.