Princesa je bila blizu smrti

Medtem ko se monaška princesa Charlene zdravi zaradi izčrpanosti in drugih psihičnih težav, je vir blizu palače medijem razkril, da ni nič nenavadnega, da se je 43-letnica povsem zlomila in poiskala strokovno pomoč. Charlene je namreč med operacijo sinusov ter grla skoraj umrla. Zdravnikom v Republiki Južni Afriki jo je s skrajnimi napori uspelo rešiti, a ni šlo vse gladko in zaradi hudih bolečin Charlene še mesece po operaciji težko požira, kar naj bi bil tudi razlog, da je tako zelo shujšala.

Vedno je bila vitka, zato njena izguba kilogramov še bolj vzbuja skrb. FOTO: Pascal Le Segretain/Getty Images

»Ne vem, zakaj enostavno ne povedo, kaj se je zgodilo, da so skoraj izgubili Charlene. In da ni shujšala, ker je tako zelo nesrečna, da je izgubila tek, ampak fizično ne more jesti. Trdne hrane ni zaužila že več kot pol leta, seveda je shujšala, izgubila je skoraj polovico teže. Ni pošteno, da ljudje govorijo za njenim hrbtom, da je čustveno nestabilna, da boleha za anoreksijo in podobno. Nič od tega ni res,« je dejal omenjeni vir, ki je želel ostati anonimen.

A govorice, da Charlene ne zdrži v istem prostoru z Albertom, medtem ne potihnejo, še posebno ker se je odločila za zdravljenje v ustanovi zunaj meja Monaka. Ker je v domovini kot članica kraljeve družine deležna najboljše zdravstvene oskrbe, ljudi preseneča, da je raje odšla drugam.

»Nismo edina država na svetu z odličnim zdravstvom in strokovnjaki, oboje je mogoče najti tudi v drugih državah in Charlene je želela mir, zato tudi noče, da kdo izda, kje je. Njeno željo bom seveda spoštoval, saj si želim, da se čim prej pozdravi in vrne domov,« pa je pred dnevi dejal njen mož, princ Albert, ki se že več kot pol leta trudi, da bi šestletnima dvojčkoma, ki ju ima s Charlene, čim bolj olajšal obdobje, ki ga morata preživeti brez mame.