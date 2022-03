Princesa Diana: Imela je krasno kožo, a katastrofalne lase

Legendarni fotograf David Bailey, ki ga je že večkrat doletela čast, da je v svoj objektiv lahko ujel člane britanske kraljeve družine, je v pogovoru za britanski časnik postregel z nekaj anekdotami s fotografiranj, med drugim da je njegov pomočnik v osemdesetih letih, ko je za uradni portret fotografiral princeso Diano, slednji na glavo spustil reflektor.

»Prebledel sem. Mislil sem si 'O, sranje!', princesa pa je vse skupaj sprejela zelo mirno. Rekla je samo, naj ne skrbim, da je bila pač nesreča,« je dejal 86-letnik, ki je najbolj ikonične fotografije posnel v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, sloves, ki si ga je ustvaril, pa ga je pripeljal tudi v kraljevo palačo. Za Diano je še dejal, da je imela čudovito kožo, gladko in nežno, da pa so bili njeni lasje »katastrofalni« zaradi ogromne količine laka, ki ga je uporabljala, da so stali vsak na svojem mestu, pa da so se komaj premikali in so bili videti, kot bi bili plastični.

Bailey si je Diano zapomnil še po nečem, in sicer da ni vedela, kaj pomeni velikodušen. »Pogovarjala sva se o vsem mogočem in nekje vmes sem navrgel, da se mi zdi zelo velikodušna oseba. Zakaj se spomnim ravno tega? Ker me je vprašala, kaj ta beseda pomeni,« je razkril priznani fotograf.

Ušlo mi je, vse sem klical dekle, in njena energija je bila tako mladostna, da sem pozabil, kdo sedi pred mano.

Nasprotno je bil Bailey navdušen nad lasmi kraljice Elizabete II., ki jo je fotografiral leta 2014 za uradne portrete ob njenem 88. rojstnem dnevu. Kraljico, tudi njena koža mu je bila izjemno všeč, je označil za zelo dekliško in razigrano in menda jo je po nesreči naslovil kar z dekle.

Kraljico je fotografiral za uradne portrete ob njenem 88. rojstnem dnevu. FOTO: Joe Giddens/Reuters

»Na sebi je imela krasen nakit in bleknil sem: 'Ti kosi so morali biti pa kar dragi, kaj, dekle?' Ušlo mi je, vse sem klical dekle in njena energija je bila tako mladostna, da sem pozabil, kdo sedi pred mano,« se je v smehu spominjal fotograf, ki je bil olajšan, da mu kraljica, ki jo je sicer treba dosledno naslavljati z »vaše visočanstvo«, spodrsljaja ni zamerila.

David Bailey je sicer v objektiv med drugim ujel legendarne Rolling Stonse ter tako rekoč vse supermodele zadnjih desetletij, mnoge je fotografiral tudi za naslovnice najbolj znanih modnih revij na svetu, kraljeva družina, natančneje princesa Diana, pa se je nad njegovim delom navdušila, ko so videli fotografije Antonyja Armstronga-Jonesa, takratnega moža kraljičine sestre princese Margarete, ki jih je posnel prav on.