Princesa Delphine de Saxe-Cobourg: primerjajo jo s princeso Diano

Nezakonska hči nekdanjega belgijskega kralja Alberta II. je v pogovoru za britansko revijo razkrila, kako zelo se je spremenil odnos rojakov do nje po tem, ko je ta končno priznal, da je njen oče. Princesa Delphine de Saxe-Cobourg je dobila plemiški naziv, spoznala je sorojence, med njimi aktualnega belgijskega kralja Felipeja, s kraljevimi se zadnje leto pogosto pojavlja tudi na raznih uradnih dogodkih, a dokler je trajalo sojenje za priznanje očetovstva, je Delphine, kot pravi, preživljala pravi pekel.

Delphine se z očetom in njegovo ženo zdaj dobro razume. FOTO: Belgian Royal Palace

»Javnost me zdaj primerja s princeso Diano, princeso ljudskih src, ker sem velikodušna in zelo aktivna na dobrodelnem področju, a ni bilo vedno tako. Ko sem se obrnila na sodišče, da mi pomaga dokazati, da je Albert moj oče, so me zmerjali z grabežljivko. Da želim uničiti kraljevo družino, da mi je samo za njegov denar, naziv, prestiž in da si želim pozornosti. Nič od tega ni bilo res. Če bi bilo po moje, sploh ne bi šla na sodišče, ampak ko sem se želela z njim pogovoriti, da bi šel na DNK-test, o tem ni hotel slišati,« je med drugim dejala 54-letnica, ki je bila spočeta, ko je bil Albert že poročen s Paolo.

»Ne krivim Alberta, ker ni hotel, da javnost izve zame. V tistih časih bi bil to škandal brez primere. Kraljevo življenje je težko, samotno, mislim, da so mu tisti okrog njega dali nekaj slabih nasvetov, on pa jih je sprejel. Morda niti ni imel izbire,« pravi Delphine, ki se je z očetom pobotala, dobro se razume tudi z njegovo ženo ter drugimi člani kraljeve družine.