Princesa Charlene papežu pokazala ramena

Monaška princesa Charlene je z možem princem Albertom obiskala Vatikan, kjer sta se zakonca srečala tudi s papežem Frančiškom. Ta ju je osebno sprejel ter popeljal po palači in jima razkazal mnogo znamenitosti, v javnosti pa je največ pozornosti požela oprava, ki jo je 44-letnica izbrala za ta pomembni obisk.

Pred leti je Charlene postala ena od le sedmih žensk, ki jim je bilo dovoljeno pred svetega očeta stopiti v belem.

Ob srečanju s papežem namreč veljajo stroga pravila oblačenja, še posebno za ženske. Po protokolu morajo te obleči dolgo črno obleko z visokim ovratnikom in dolgimi rokavi, za vse obiskovalce pa velja, da naj bodo oblačila skromna in ne preveč formalna. Charlene je sicer v Vatikan res prišla v črni obleki z dolgimi rokavi, a namesto visokega ovratnika se je odločila, da bo kazala kanček ramen, kar je marsikoga šokiralo.

Poleg dolgih rokavov je pri ženskah zapovedan tudi visok ovratnik, FOTO: Tiziana Fabi, Afp

A papež je zanjo že pred časom napravil izjemo. Ko je leta 2016 prvič obiskala Vatikan, je bilo Charlene namreč dovoljeno, da pred njega stopi v povsem beli obleki. Pred njo je to lahko storilo le šest drugih dam – španski kraljici Sofia in Letizia, belgijski kraljici Paola in Mathilde, velika vojvodinja Maria Terezija Luksemburška in neapeljska princesa Marina. Gre za tako imenovan bel privilegij, po katerem lahko določene kraljice in princese, izključno katoličanke, ob pomembnih priložnostih, kot denimo na posebnih mašah, zasebnih obiskih papeža, beatifikacijah in kanonizacijah, nosijo bela oblačila, ki pa morajo kljub temu ostati v skladu s protokolom, kar se razgaljenosti tiče.

Princesa Charlene je bila vzgojena v protestantski veri, a je leta 2011, preden se je poročila z Albertom, sprejela rimskokatoliško vero, kot je takrat dejala, »povsem po svoji volji in izbiri«. Zadnje leto, ko so jo pestile hude zdravstvene težave, je večkrat javno povedala, da je težke čase preživela tudi s pomočjo vere, v kateri je našla moč in uteho. Ko je obtičala sama v Južni Afriki, je na družabnih omrežjih tudi objavila nekaj posnetkov, na katerih z rožnim vencem okrog vratu prebira Sveto pismo.