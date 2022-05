Princesa Charlene otožna in v svojem svetu. Kaj se dogaja?

Več tedno po vrnitvi z zdravljenja zaradi fizične in psihične utrujenosti se je monaška princesa Charlene končno pojavila v javnosti, a prebivalcev Monaka in svojih oboževalcev ni kaj dosti pomirila. Medtem ko je bil njen mož na dogodku dobre volje in nasmejan, je bila ona videti otožna in povsem v svojem svetu.

Okrog velike noči je princesa objavila fotografijo, ki ni utišala govoric, da v njenem zakonu škripa.

Po dolgem času si je sicer nadela čudovit zaročni prstan, za katerega je pred časom dejala, da ga nerada nosi, saj se boji, da bi ga izgubila, a mnogi so v tem videli zgolj premišljeno potezo, ki naj bi javnost odvrnila od govoric, da je njen zakon v težavah. A Judi James, britanska strokovnjakinja za govorico telesa, je po ogledu fotografij knežjega para dejala, da je v govoricah najverjetneje kaj resnice: »Ves čas stoji daleč od moža in njen pogled je otožen, še tistih nekajkrat, ko se je poskusila nasmejati, ji ni povsem uspelo, nasmeh je bolj kot kaj drugega deloval melanholično.«

Počuti se odmaknjeno od družine, osamljeno, nesprejeto in nerazumljeno.

Jamesova je dodala, da o Charlene veliko pove tudi to, da je ves čas objemala hčer, s katero sta stali nekoliko stran od Alberta in Jacquesa: »Želi jo zaščititi, ji pokazati, da je ljubljena, a hkrati se počuti odmaknjeno od družine, osamljeno, nesprejeto in nerazumljeno.« Da se Charlene počuti veliko bolj povezano z otrokoma kot z možem, je bilo jasno že pred nekaj tedni, ko je 44-letna nekdanja olimpijska plavalka na družabnem omrežju objavila družinsko fotografijo, s katero je sledilcem zaželela vesele velikonočne praznike. Na njej je prav tako objemala hčer in ji ljubeče zrla v oči, medtem ko je Albert klečal daleč stran in ju zgolj nerodno opazoval.