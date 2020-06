Princesa bo darovala svoj avto

Cene rabljenih avtomobilov, kot je princesin, se začnejo pri približno 30.000 evrih. FOTO: Fundacija monaške princese Charlene

​Poleg njenega avtomobila bodo na dražbi ponudili še čevlje, ki jih je nosil njen mož, ko je kot član bob ekipe Monako zastopal na zimskih olimpijskih igrah.

Monaška princesase je odločila na dražbi ponuditi eno svojih najljubših reči, da bi z dobičkom pomagali tistim, ki jih je epidemija covida-19 najbolj prizadela. Gre za njen osebni avto, ki ji ga je leta 2015 podaril njen mož princ. A to ni kateri koli avto, temveč tesla model s. Na spletu se tovrstni rabljeni avtomobili letnika 2015 prodajajo za najmanj 30.000 evrov, ker je avto vozila princesa sama, večinoma po Monaku, pa pričakujejo, da bodo zanj iztržili še veliko več.Dražbo organizira dobrodelna ustanova, ki jo je pred osmimi leti ustanovila princesa sama in nosi tudi njeno ime, in čeprav je priznala, da se bo od avtomobila težko poslovila, pa je dodala, da ne gre le za donacijo, ampak za to, da »nekaj prispevamo in drugim spremenimo življenje na bolje«.Poleg njenega avtomobila bodo na dražbi ponudili še čevlje, ki jih je nosil princ Albert, ko je kot član bob ekipe Monako zastopal na zimskih olimpijskih igrah. Na teh je nastopil kar petkrat, najboljša uvrstitev je bila 26. mesto v Lillehammerju. Na dražbi bosta poleg omenjenih reči, za katere seveda pričakujejo največ denarja, še ekskluzivni deli fotografain slikarja, interesenti pa lahko vse predmete dražijo na spletni strani, namenjeni dražbi, do 8. julija.Charlenina fundacija je bila sicer ustanovljena z namenom reševanja življenj v Južnoafriški republiki zaradi utopitve. Prostovoljci ljudi v princesini rodni deželi ozaveščajo o nevarnostih vode, otroke učijo plavati ter jih izobražujejo o tem, kaj storiti, če se v vodi znajdejo v nevarnosti. Preden se je Charlene poročila z Albertom, je bila namreč uspešna plavalka, ki je tudi sama svojo državo zastopala na olimpijskih igrah leta 2000.