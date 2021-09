Princesa Beatrice rodila 12. pravnukinjo britanske kraljice Elizabete II.

Beatrice in Edoardo Mapelli Mozzi sta se poročila lani, v soboto sta dobila prvega skupnega otroka. FOTO: Instagram

Andrew se skriva pred odvetniki

3,2

kilograma je tehtala ob rojstvu.

Že četrta članica britanske kraljeve družine je letos postala mama.

Včeraj so iz Buckinghamske palače sporočili, da je princesa, vnukinja kraljice, v soboto rodila zdravo hčer, kako je deklici ime, za zdaj ostaja skrivnost.»Njena visokost princesa Beatrice in gospodz velikim navdušenjem oznanjata, da je v soboto, 18. septembra, ob 23.42 na svet varno prišla njuna hči. Ob rojstvu je tehtala 3,2 kilograma. Novico so že izvedeli otrokovi stari starši in prastari starši, vsi so presrečni. Družina bi se ob tem rada zahvalila zaposlenim v londonski bolnišnici, kjer so opravili čudovito delo,« se je glasilo uradno obvestilo o prihodu novega člana britanske kraljeve družine.Deklica je sicer enajsta v vrsti za britanski prestol in že 12. pravnukinja kraljice Elizabete II. Samo letos je kraljica prababica postala štirikrat. Novih družinskih članov so se že razveselili Beatricina sestra princesa, ki je povila svojega prvega otroka sina, sina sta dobilain, hčer pa Beatricin bratranec princA čeprav je novica o rojstvu kraljeve močno razveselila, pa ne more povsem odgnati temnih oblakov, ki so se nadnje zgrnili zaradi Beatricinega očeta princa, ki se je že pred enim mesecem zavlekel v kraljičin škotski dvorec, da bi se izognil vročitvi poziva na sodišče, kjer si ga želi videti, ena od žrtev pedofila, ki zaradi spolnega napada zdaj toži tudi kraljičinega sina.Ameriški odvetniki Andrewa že od avgusta zaman iščejo, saj morajo po zakonih, ki so skupni tako ZDA kot Veliki Britaniji, pred začetkom sojenja, če tožnik zahteva odškodnino, obtoženega seznaniti z očitki proti njemu, torej mu vročiti obtožnico. Namesto obtoženega lahko papirje prevzame tudi njegov odvetnik, v vsakem primeru pa se mora sodnik najprej prepričati, da oseba ve, česa jo obtožujejo.Newyorški sodnik, ki bo v zadevi odločal, zato dokumentov z obtožbami ne bo niti pogledal, preden se o njih ne poduči Andrew in se nanje v določenem času ne odzove. Odvetnik Robertsove je tako že prejšnji mesec odpotoval v Windsor in dva dni zaman čakal Andrewa ali katerega od njegovih zagovornikov, nihče, niti tamkajšnji varnostniki, niso vedeli, kje bi kdor koli lahko bil. Tudi elektronska pisma so ostala neodgovorjena oziroma so odvetniki nanje dobili avtomatski odgovor, ki jih je obvestil zgolj o tem, da je elektronska pošta dosegla naslovnika.Zdaj jim preostane le še, da Andrewa počakajo pred londonsko bolnišnico, kjer je rodila Beatrice, v upanju, da se princ ne bo mogel upreti skušnjavi, da bi čim prej videl svojega drugega vnuka.