Princesa Anne je delavna in najbolj priljubljena

Pisali smo že, da je bila britanska princesa Anne lani najbolj delavna članica kraljeve družine, sodeč po anketi, ki so jo opravili v Veliki Britaniji, pa je 72-letnica pri rojakih tudi najbolj priljubljena. Tako je edina hči pokojne princese Elizabete II. prvič prehitela nečaka princa Williama in njegovo ženo Kate, ki sta tokrat pristala na drugem in tretjem mestu. Princesi Anne je naklonjenih kar 72 odstotkov sodelujočih v anketi, princu Williamu 70 odstotkov in Kate 68. Na četrtem mestu je pristal novi britanski kralj Karel III. z 62 odstotki.

Andrew je všeč komaj sedmim odstotkom Britancev. FOTO: Toby Melville, Reuters

Že nekaj let so med najmanj priljubljenimi trije najbolj problematični kraljevi, in sicer princa Harry in Andrew ter Harryjeva žena Meghan. Tudi tokrat ni nič drugače, a je princ Harry Britance v zadnjih tednih, odkar je na male zaslone najprej prišla dokumentarna serija o njem in Meghan, nato pa na police knjigarn še prinčeva biografija, tako razhudil, da je njegova priljubljenost še nekoliko padla. Le 24 odstotkov vprašanih je odgovorilo, da je rdečelasi princ njihov najljubši kraljevi, dva odstotka manj to pravi za njegovo ženo, medtem ko je princ Andrew s sedmimi odstotki prepričljivo zadnji.

Priljubljenost pa je zakoncema Susseškima, ki že nekaj let živita v sončni Kaliforniji, v zadnjih tednih močno padla tudi v ZDA, kjer sta bila sicer precej priljubljena, vsekakor bolj kot na Otoku. A zdaj imajo tudi Meghanini rojaki dovolj njunega nenehnega pritoževanja, igranja žrtve in pranja umazanega perila v javnosti.

»Povedal vam bom nekaj, česar ne želite slišati. V Ameriki se mnogi strinjajo, da bi se morala Harry in Meghan opravičiti njegovi družini in se vrniti v Veliko Britanijo. Vem, da Britanci tega nočejo, a tudi tu ju nočemo več. V resnici sta zelo nezanimiva človeka, ničesar nimata ponuditi, tu je ljudi privlačila le njuna povezava s kraljevo družino, katere del pa očitno nočeta več biti,« je britanski novinarki zaupala stanovska kolegica iz Los Angelesa Kinsey Schofield.