Princesa Ana delila iskren zapis o slovesu svoje mame: Bila sem prisotna zadnjih 24 ur pred smrtjo ...

Princesa Ana je edina hčerka pokojne britanske kraljice Elizabete (96). Bila je tudi edina od otrok, ki je bila prisotna vseh zadnjih 24 ur življenja njene matere.

»Imela sem srečo, da sem lahko delila zadnjih 24 ur življenja svoje najdražje mame. V čast in privilegij mi je bilo spremljati jo na njenem zadnjem potovanju. Biti priča ljubezni in spoštovanju, ki so ju toliki izkazali na teh potovanjih, je bilo hkrati ponižujoče in dvigujoče.«

»Prav tako sem zelo hvaležen za podporo in razumevanje, ponujeno mojemu dragemu bratu Charlesu, ko sprejema dodatne odgovornosti monarhije,« je še zapisala.

In čeprav bi pričakovali, da se je bolj navduševala nad salonskim življenjem in glamuroznimi zabavami, ni bilo tako. Že od rane mladosti se je strastno navduševala nad konji in ježo, osvojila je celo naziv evropske prvakinje, leta 1976 pa je tekmovala na olimpijskih igrah v Montrealu kot članica britanske olimpijske reprezentance.

Princesa Ana je zelo zaposlena ženska, saj je najbolj delovna članica kraljevske družine. Povezana je namreč z več kot 200 organizacijami in je predsednica otroške dobrodelne organizacije Save the Children Fund.