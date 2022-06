Princa William in Harry: kaj se je dogajajo med njunim triurnim skrivnim srečanjem

Najpomembnejši del praznovanja kraljičinega platinastega jubileja, ki je v Veliki Britaniji potekalo konec tedna, je bil seveda uradni in strogo načrtovani dogodek, ki je zabeležen z nešteto zapisi in posnetki. V ozadju pa se je odvijalo nekaj, kar je za samo kraljevo družino prav tako pomembno, čeprav je očem javnosti ostalo skrito.

Po pisanju portala New Idea je namreč le nekaj ur po tem, ko je princ Harry z družino pristal na Otoku, princ Charles oba sinova povabil na večerjo v svojo rezidenco Clarence House in jasno povedal, da ne glede na to, kakšni so trenutni odnosi med bratoma, ne bo trpel ugovora.

