Princa očarala Sharon Stone

Charlene medtem v Afriki prebira Sveto pismo. FOTO: Instagram

Albertov oče Rainier III. se je zaljubil v hollywoodsko igralko Grace Kelly.

Medtem ko princesapo operaciji sinusov in nedavnem ponovnem poslabšanju zdravstvenega stanja še vedno okreva v Republiki Južni Afriki, sev družbi lepotic zabava v Monaku. Že pred dobrim mesecem je bil deležen kritik, ko se je na dogodku pojavil z nezakonskim sinom in njegovo mamo, zdaj pa je na premiero novega filma o Jamesu Bondu povabil hollywoodsko divoKot kaže, ga je lepotica povsem očarala, saj ga je nekaj dni prej spremljala tudi na dobrodelni dogodek, ki ga je pripravila Albertova fundacija, na njem pa so ji za njeno predanost različnim okoljevarstvenim in humanitarnim organizacijam podelili nagrado za življenjsko delo. Mnogi so ob tem pomislili na njegovega očeta, ki je ljubezen našel v objemu ameriške igralke, in se spraševali, ali ne bo Albert morda zakorakal po njegovih stopinjah.Ne nazadnje so vse glasnejše govorice, da je zakona med njim in Charlene konec, čeprav sama trdita drugače.Charlene, ki vsaj javno ni dajala vtisa, da bi se je možev zmenek z ameriško lepotico kakor koli dotaknil, je medtem na družabnem omrežju objavila fotografijo, na kateri nasmejana z rožnim vencem okrog vratu prebira Sveto pismo, ob njej pa zapisala zgolj en stavek: »Bodite blagoslovljeni.« Pod njo so se vsuli komentarji njenih oboževalcev z vsega sveta, ki so ji želeli hitro okrevanje, mnogi so pohvalili tudi njen videz ter pripomnili, da je videti veliko bolj zdrava in pri močeh. Številni so dodali, da si jo želijo kmalu spet videti v objemu moža in otrok. Kako dolgo bo princesa ostala v Afriki, ni znano.