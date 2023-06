Princa končno zaslišali: to je javno povedal Harry

Potem ko je v ponedeljek razjezil sodnika in zagovornike nasprotne strani, ko se ni prikazal na sodišču, čeprav je bil takrat že v Londonu, se je princ Harry le prikazal v sodni dvorani. Čeprav so mnogi komentatorji opozarjali, da zagovorniki skupine britanskih medijev, proti katerim je mlajši od sinov kralja Karla III. vložil tožbo, do njega ne bodo prizanesljivi, pa so navzkrižna zaslišanja vsaj na začetku potekala precej mirno.

Navzkrižno zaslišanje ni bilo prijetno. FOTO: Julia Quenzler Via Reuters

Harry je dobil priložnost pojasniti svojo plat, pri čemer je med drugim dejal, da so mu vsiljivi paparaci že v mladosti povsem zagrenili življenje. Zato je menda postal izredno paranoičen in si ni upal nikomur zares zaupati, kar je bila »za tako mladega človeka grozljiva izkušnja«.

Prisluškovalne naprave

Harry, ki pravi, da je od dne, ko se je rodil, čutil, da so mediji proti njemu sovražno nastrojeni, je namreč prepričan, da so paparaci njegovim telefonskim pogovorom in sporočilom prisluškovali že, ko je obiskoval kolidž, sicer menda ne bi mogli priti do mnogo informacij, ki so jih pozneje objavili.

Vojvoda Susseški je prvi mobilnik dobil leta 1998, obtožbe, da so prisluškovali njegovim klicem, pa se nanašajo na leto 1996.

S tem se ni strinjal eden od zagovornikov skupine toženih medijev, ki je sodniku pojasnil, da so njegovi stranki informacije posredovali ljudje, ki so Harryja poznali ali so delali za dvor, prinčeve trditve pa je označil za laži tudi zato, ker se obtožbe o prisluškovanju njegovemu telefonu nanašajo na leto 1996, princ pa je prvi mobilni telefon dobil šele dve leti pozneje. Harry je odgovoril, da je prepričan, da so bile prisluškovalne naprave nameščene na stacionarnem telefonu, ki so ga imeli na razpolago na kolidžu, a to je zagovornik nasprotne strani označil za absurd.