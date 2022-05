Princa in ženo pričakali protestniki, v državi sta ostala samo tri dni

Princ Charles in njegova žena Camilla sta se odpravila na tridnevni obisk Kanade, kjer pa so ju poleg podpornikov pričakali tudi protestniki. Ti od kraljevih že nekaj časa zahtevajo opravičilo zaradi grozljivega ravnanja s staroselci, predvsem ker so jih od leta 1880 ogromno s silo odvzeli staršem ter jih namestili v posebne internate, katerih namen je bil, da bi otroke pokristjanili, jih asimilirali v družbo ter naučili angleščine, pri čemer so bili kaznovani, če so se pogovarjali v materinščini ali prekršili katero koli od izjemno strogih pravil.

Kanadčani ne bodo pozabili na grozodejstva, ki so se dogajala desetletja. FOTO: Patrick Doyle/Reuters

Otroke so hudo zlorabljali, morali so trdo delati in pogosto so bili lačni, zaradi česar jih je nekaj več kot 4000 umrlo. Kanadčani zato internate ter dogajanje v njih označujejo kot genocid nad avtohtonim prebivalstvom. Kanadčani so iz protesta že pred časom poškodovali kipa Viktorije in Elizabete II., zdaj opravičilo za grozodejstva, ki so pustila posledice na mnogo generacijah, zahtevajo od bodočega kralja. Charles se je sicer v nagovoru ob prihodu v Kanado dotaknil tudi njene temne in žalostne preteklosti, a opravičila, ki ga ljudje zahtevajo, ni izrekel.

Poiskati moramo nove načine, da bi se sprijaznili s temačnimi in težkimi vidiki preteklosti.

»Poiskati moramo nove načine, da bi se sprijaznili s temačnimi in težkimi vidiki preteklosti, jih sprejeli, odpustili in se izboljšali. Gre za dolgotrajni postopek, ki se začne s poslušanjem. Moja žena in jaz vas bova poslušala in se učila, tega se veseliva,« je dejal Charles. »To ni opravičilo. Tudi to, da je obiskal preživele iz zloglasnih internatov, ni opravičilo. Osebno mislim, da je obisk bolj namenjen Charlesu, da bi sam spoznal ta temačni del kanadske zgodovine ter se morda z njim poskušal sprijazniti,« pa se je na prestolonaslednikov govor odzval profesor ene od tamkajšnjih univerz Stanley Henry.