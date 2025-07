Princa Harryja in Meghan Markle ogroža nov šlandal

Princ Harry in njegova žena Meghan Markle se bojita škandala in sta se zato ogradila od svojega hollywoodskega zaščitnika Tylerja Perryja.

Proti milijarderju in filmskemu mogotcu je namreč moški igralec vložil tožbo zaradi spolnega nadlegovanja, težko 260 milijonov dolarjev.

Zakonca naj bi se sebično izogibala vpletenosti, saj se bojita, da bi kot priči morala na sodišče, razkriva RadarOnline.com.

Perryja, botra hčerke vojvode in vojvodinje Susseks, štiriletne princese Lilibet je Derek Dixon obtožil, da je zlorabil svojo moč in med ustvarjanjem serij The Oval ter Ruthless ustvaril prisilno, spolno izkoriščevalsko dinamiko.

Britanska komentatorka in poznavalka kraljevih zadev Hilary Fordwich, ki živi v Washingtonu je odsotnost odziva Harryja in Meghan glede tožbe Tylerja Perryja označila kot pomanjkanje morale in poguma.

»Prav tako kot Harvey Weinstein, Bill Cosby, R. Kelly, Sean 'P-Diddy' Combs, Kevin Spacey, Roger Ailes in mnogi drugi v industriji, je gospod Perry zaradi bogastva in vpliva verjel, da mu denar in moč lahko omogočita prav se, kar si želi,« piše v tožbi.

»Gospod Perry je želel tisto, česar njegovo bogastvo in vpliv nista mogla kupiti, spolni odnos z moškim, ki bo ostal tiho.«

»Harry in Meghan molčita, ker nočeta biti vpletena v Tylerjev primer,« je RadarOnline zaupal vir in dodal:

»Mnogi menijo, da je to hinavsko, saj ju je Perry tako pogosto branil, onadva pa ne povesta ničesar, da bi ga podprla.

Nočeta biti na radarju nobenega odvetnika, še posebej ne zdaj, ko vesta, da bi lahko karkoli, kar rečeta, obrnili proti njima.«

Kot je znano, je Perry paru potem, ko je leta 2020 zapustil kraljevo družino in se preselil v Los Angeles, posodil svojo kalifornijsko hišo v vrednosti 18 milijonov dolarjev.

Poznavalci kraljeve družine menijo, da je molk glede Susseksov glede Perryjevega primera zelo zgovoren.

Hilary Fordwich je za Fox News povedala: »Namesto da bi kot dobra prijatelja, v katerega hiši sta celo živela in mu pokazala neomajno podporo, samo molčita.«

Odvetnik Matthew Boyd je v izjavi za Fox News Digital zanikal obtožbe in tožbo označil kot način za zaslužek na račun lažnih obtožb:

»Gre za posameznika, ki se je približal Tylerju Perryju z namenom, ki je sedaj videti kot prevara,« piše v njegovi izjavi in še: »A Tyler se ne bo pustil ustrahovati in prepričani smo, da bodo te izmišljene obtožbe o nadlegovanju propadle.«