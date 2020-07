Princa Harry in William pod lupo preiskovalcev

REUTERS Sussexova sta svojo novo dobrodelno organizacijo poimenovala po sinu Archieju Harrisonu. FOTO: Toby Melville/Reuters

Princ William se na očitke ni odzval, prav tako zadeve niso komentirali iz Buckinghamske palače.

Ko sta zapustila kraljevo družino, sta morala prenehati uporabljati besedo royal. FOTO: Instagram

Zavrnjena vloga

Neprofitna fundacija Archewell naj bi se ukvarjala s tečaji, predavanji, seminarji, konferencami in delavnicami o različnih temah ter gostila dogodke in razstave v kulturne, športne, zdravstvene in zabavne namene, lahko bi objavljala članke, izdajala knjige, revije, glasbo, televizijske oddaje in računalniške programe. Pristojni so zavrnili opis področij za ustanovitev fundacije, češ da je preširok in premalo natančen.

Britanska princainpreiskujejo, ali sta res neupravičeno prerazporejala sredstva med svojima dobrodelnima organizacijama. Zadevo je prijavila britanska skupina Republica, ki si prizadeva za ukinitev monarhije, trdijo pa, da je kar 160.000 evrov izginilo z računa Kraljeve fundacije, ki jo upravljata princ William in njegova žena, ustanovila pa sta jo William in Harry, ter se znašlo na računu dobrodelne organizacije Sussex Royal, ki sta jo, ko sta bila še člana kraljeve družine, ustanovila Harry in njegova žena. Transfer naj bi bil po navedbah Republice povsem neupravičen in temeljil zgolj na sorodstvenih razmerjih med princema. Ko sta se morala Harry in Meghan po tem, ko sta se odločila, da ne bosta več aktivna člana britanske kraljeve družine, prenehati uporabljati besedo royal (kraljev) v svojih dobrodelnih organizacijah ter drugih projektih, sta Sussex Royal zaprla in ustanovila dve novi, ena se imenuje fundacija Archewell in še ni zaživela, drugo, Travalist, ki se bo ukvarjala s trajnostnim in ekološkim turizmom, pa snuje Harry.Pri Republici so medtem prišli še do informacij, da je tudi Travalist prejel enak kupček denarja kot Sussex Royal iz naslova Kraljeve fundacije, skupno je ta torej ob 320.000 evrov, kar je seveda po njihovem mnenju prav tako sporno, enako kot to, da je Harry denar iz Sussex Royal, ko je organizacija prenehala delovati, prenesel v novo. »Denar dobrodelnih organizacij bi moral biti namenjen ljudem, ki jim ta organizacija pomaga, ne prestavljanju iz ene v drugo,« pravijo v Republici. »Organizaciji sta prekršili pravila glede ustrezne rabe sredstev in posledično nista delovali neodvisno, kot je njuna dolžnost, temveč zgolj v interesu njunih ustanoviteljev,« je dejal predsednik Republice, ki je Harryjevo početje označil vsaj za neetično, če ne kar nezakonito.Na obtožbe se je ostro odzval Harry in jih označil za popolne izmišljotine. V odzivu so njegovi predstavniki zapisali: »Vojvoda Susseški je vedno bil in bo z vsem srcem predan dobrodelnosti. To je njegovo poslanstvo, dobrodelnost prežema vse, kar v življenju počne, kar je več kot očitno, če le pogledamo uspehe, ki jih je dosegel s svojimi organizacijami v Veliki Britaniji in zunaj njenih meja. Da se blati njegovo delo, in to še z lažmi, je nadvse žaljivo.«Princ William se na očitke ni odzval, prav tako zadeve niso komentirali iz Buckinghamske palače. V škripcih je medtem skupna organizacija Meghan in Harryja Archewell, saj so jima pristojni zavrnili dokumente, ki sta jih vložila za registracijo dobrodelne organizacije. Ti so bili, kot so pojasnili v spremnem pismu, pomanjkljivo izpolnjeni, manjkal je celo podpis. Glede na to, da jih je v njunem imenu vložil odvetnik, ki naj bi se na tovrstne zadeve spoznal, so bili mnogi začudeni, kaj se dogaja. Meghan in Harry imata zdaj do sredine avgusta čas oddati nove vloge, tokrat izpolnjene, kot je treba, Archewell pa kljub temu pred letom 2021 ne bo mogel zaživeti, čeprav vir blizu Sussexovima meni, da sta idejo vsaj za zdaj opustila, saj da se ji ob obilici drugih projektov »ne moreta popolnoma posvetiti«.