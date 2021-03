Princa Filipa premestili v drugo bolnišnico, zdravi se zaradi infekcije

Britanski mediji danes poročajo, da so 99-letnega princa Filipa, ki je zaradi infekcije hospitaliziran že slaba dva tedna, premestili v drugo bolnišnico, v St. Bartholomew v središču Londona, piše Mirror. Njegovo stanje menda ni povezano s koronavirusom. Gre predvsem za preventivne preiskave zaradi že obstoječih težav s srcem. Filip, ki bo letos praznoval 100 let, se počuti dobro, tudi zdravljenje poteka po načrtu.



V bolnišnici, kamor so ga 16. februarja sprejeli zaradi slabega počutja, naj bi ostal vsaj še do konca tedna.

