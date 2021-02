Princa bi preselili na Škotsko

Princ Edward in Sophie naj bi pomagala preprečiti odcepitev. FOTO: Chris Jackson/Getty Images

Vlada meni, da bi se Škoti počutili bolj povezani z monarhijo, če bi nekdo od kraljevih tam tudi stalno živel.

Britanska vlada je vse prej kot naklonjena osamosvojitvi Škotske, ki je zadnje mesece znova pereča tema na Otoku, po tihem ji menda nasprotuje tudi kraljica, saj Škotsko obožuje in tam, na svojem posestvu Balmoral, najraje preživlja poletja.V javnost pa je zdaj prišel skrivni načrt, skovali so ga sodelavci premierja, ki naj bi pomagal utrditi vezi med Škotsko in Anglijo, saj obstaja resna grožnja, da na bližnjih parlamentarnih volitvah zmaga Škotska nacionalna stranka, njena predsednicapa že zdaj napoveduje, da bo naredila vse, kar je v njeni moči, da ponovno razpišejo referendum o odcepitvi Škotske od preostanka Velike Britanije. Na sever, natančneje v kraljevo rezidenco v Edinburgu, je vlada nameravala preseliti kraljičinega najmlajšega sina princain njegovo družino, da bi povečali število uradnih dogodkov in obiskov tudi v tem delu kraljestva, s čimer naj bi se prebivalci počutili bolj vključeni v monarhijo kot doslej.Edward in njegova ženasta na Škotskem znana kot grof in grofica Forfarska, naziva jima je kraljica podelila ob Edwardovem 55. rojstnem dnevu. Vsi člani kraljeve družine imajo namreč poleg angleških še škotske plemiške nazive. Princ, znan kot valižanski princ, je tam denimo vojvoda Rothesayski, grof Corricka, baron Renfrew in lord škotskih otokov. Princ, vojvoda Yorški, na Škotskem nosi naziv baron Killyleagh, princesapa je bila dve leti princesa Edinburška. Kraljičin vnuk princ, po svetu sicer znan kot vojvoda Cambriški, pa je na Škotskem grof Strathearnski in baron Carrickfergus.