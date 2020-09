Princ z Bel Aira ima 30 let

Brez scenarija

Med snemanjem je spoznal ženo. FOTO: Reuters

Številne nanizanke in serije so v letošnjem letu doživele okrogli jubilej, tako tudi Princ z Bel Aira, ki bo tridesetletnico proslavil s posebno epizodo. Priljubljena zasedba se bo namreč svojim oboževalcem poklonila z enourno poslastico na HBO Max, ki naj bi jo predvajali konec novembra, okoli zahvalnega dneva.Glavni pobudnik je seveda glavni zvezdnik nanizanke, ki je na televizijski mreži NBC navduševala šest sezon, med letoma 1990 in 1996, v ospredju pa je najstnik iz Filadelfije, ki se zavoljo boljših življenjskih priložnosti preseli k tetini družini v Los Angeles in začne pisati novo zgodbo. Rdeča nit nove epizode ni znana,pa je zaupal, da vsebina ne bo temeljila na scenariju; sodelovanje so potrdili tako rekoč vsi člani zasedbe,, ki je upodabljala Hilary;(Ashley),(teta Vivian),(Carlton),(batler Geoffrey) in(Jazz). Spomnimo, eden najbolj priljubljenih igralcev, ki se je prelevil v strogega strica Phila, je umrl leta 2013 zaradi zapletov po operaciji,, ki je teto Vivian upodabljala prve tri sezone, pa se je odtujila že pred leti zaradi spora s televizijsko mrežo in soigralci.Nanizanka je bila sicer izjemno priljubljena pri gledalcih, precej manj pa pri kritikih; od vidnejših dosežkov si je prislužila le dve nominaciji za zlati globus za glavno moško vlogo, obakrat je bil kandidat Will, a je ostal praznih rok, je pa Smithu serija nedvomno prinesla največjo možno nagrado: ljubezen. Med snemanjem je spoznal bodočo ženo,, ki se je udeležila avdicije za vlogo Lise, dekleta glavnega junaka, a jo je prekosila. No, v zakulisju pa so iskrice z glavnim zvezdnikom preskočile in igralca sta še vedno srečno poročena.Princ z Bel Aira pa, kot smo že pisali, pričakuje še eno preobleko: resno, dramatično, z le ščepcem komičnih elementov. Smith bo kot eden od izvršnih producentov v sodelovanju z režiserjemin mrežo Universal Television prek nove serije ponudil vpogled v realen položaj temnopoltega moškega v sodobni Ameriki, z vsemi predsodki, diskriminacijo, policijskim nasiljem, kriminalom pouličnih tolp in konflikti vred; nedvomno tematika, ki dandanes čez lužo dobiva nove in nove dimenzije. Zasedba še ni znana, številni ustvarjalci izvirne nanizanke pa so že potrdili sodelovanje.