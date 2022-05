Princ William obožuje Top Gun, s Kate pride na premiero (FOTO)

Toma Cruisa je v Veliko Britanijo pripeljala današnja londonska premiera njegovega najnovejšega filma Top Gun: Maverick, ki mu kritiki že pojejo hvale, hollywoodski težkokategornik pa je mimogrede prevzel še eno nadvse častno nalogo. Vlogo enega izmed napovedovalcev na zaključni slovesnosti večdnevne razstave konj Royal Windsor Horse Show, ki se je je v nedeljo udeležila tudi britanska kraljica Elizabeta II.

»Čudovit dogodek je, v čast in privilegij mi je, da sem lahko del njega,« je bil nad povabilom navdušen Cruise, sploh ker se je tako lahko monarhinji, ki jo globoko spoštuje in občuduje, priklonil ob njeni 70-letnici na prestolu. Toda če je morda pričakoval dostojanstven in kraljevski sprejem, se je uštel.

Ko se je nenapovedano sprehodil do prizorišča, ga je obkolila nepregledna množica, vsi so se želeli slikati z zvezdnikom ali dobiti avtogram, zato mu je morala na pomoč priskočiti policija. Le z njeno pomočjo se mu je namreč uspelo prebiti skozi morje ljudi. A mu kljub temu z obraza ni niti za trenutek izginil nasmešek in je množici radostno mahal.

Današnje premiere se bosta udeležila princ William in vojvodinja Kate. FOTO: Profimedia

Z nastopom na razstavi konj je dvignil oblake prahu, spremljajoče intervjuje v minulih dneh pa je izkoristil tudi za promocijo Top Guna: Mavericka. To so mu nekateri sicer očitali, a bi film tudi brez tega nedvomno požel velikansko pozornost.

Prav Cruisovo nadaljevanje kultnega filma izpred 36 let so namreč izbrali za kraljevski filmski večer (Royal Film Performance), ki se ga že od njegovih začetkov v letu 1946 udeležujejo člani britanske kraljeve družine, izkupiček od premiere pa gre skladu za film in televizijo, ki je namenjen ljudem, ki iz zakulisja pomagajo vrteti kolesje britanske kinematografije.

Na Otoku je zanetil evforijo. FOTO: Henry Nicholls/Reuters

Na današnji premieri tako pričakujejo princa Williama in njegovo vojvodinjo Kate, čeprav naj bi to bilo menda že drugič, da si bosta Cambriška ogledala filmsko akcijo, polno – če lahko sodimo po originalu iz leta 1986 – vratolomnih in kot blisk hitrih akrobacij najelitnejših vojnih pilotov. Cruisu je na ušesa namreč prišlo, da je princ William, ki je bil pilot britanskega vojaškega reševalnega helikopterja, velikanski oboževalec originalnega Top Guna, zaradi česar je menda že minuli mesec kraljevima zakoncema pripravil povsem zasebno projekcijo njegovega nadaljevanja.

S helikopterjem pred palačo Hollywoodski zvezdnik je že skoraj stari znanec britanske kraljeve družine. Pred petimi leti se je namreč srečal s princem Filipom, s katerim ga je povezalo skupno navdušenje nad helikopterji. Ostareli princ ga je sploh navdušil, ko mu je zaupal zgodbo, da je bil prvi, ki je s helikopterjem pristal pred Buckinghamsko palačo, kar bi si igralec srčno rad želel ponoviti. Četrt stoletja prej pa se je na premieri romance Oddaljena obzorja seznanil s princeso Diano in se ji pet let pozneje poklonil na njenem pogrebu.

»Navdušen sem, da bo britanska premiera Top Guna v znamenju dobrodelnosti, sploh ker bo šel denar v sklad, ki podpira britansko filmsko industrijo,« pa je o današnji projekciji dejal producent Jerry Bruckheimer.

Na premieri se bosta princ William in Kate seveda seznanila z delom igralske ekipe, tudi s Cruisom in Milesom Tellerjem (ta je zaigral sina Goosa, Maverickovega pokojnega tovariša iz zraka iz prvotnega filma) ter z režiserjem Josephom Kosinskim.