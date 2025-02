Princ William na najnižji točki v življenju

Nekdanji svetovalec valižanskega princa in princese Jason Knauf je v zadnji epizodi oddaje 60 Minutes Avstralija zaupal nemalo podrobnosti iz življenja princa Williama, Kate Middleton pa tudi Meghan Markle in princa Harryja.

Jason je za Williama in Kate delal med letoma 2015 in 2021, vključno s časom, ko so imeli skupno pisarno z vojvodo in vojvodinjo Susseks, s prihodnjim britanskim kraljem in njegovo ženo pa je ostal v tesnem stiku tudi potem, ko se je njihovo profesionalno sodelovanje končalo.

V pogovoru za omenjeno oddajo se je dotaknil mnogih tem, med drugim je spregovoril o donosu med kraljevima bratoma:

»V vsaki družini imamo vzpone in padce. Tudi ko imaš nekoga resnično rad veš, da lahko pridejo trenutki, v katerih ne želiš preživeti veliko časa z njim.

Vem, da je zelo težko, kadar se to dogaja na očeh javnosti, vendar se je William odločil, da bodo težave med njim in Harryjem ostale zasebne in mislim, da bi to morali vsi spoštovati ter slediti njegovemu zgledu.

Rekel bom le to, da je bilo vse, kar se je zgodilo med njima, težko in žalostno. Zlasti za nas, ki ju osebno poznamo.«

Napeto med bratoma

Vojvoda Susseks je govorice o skrhanem odnosu med bratoma prvič komentiral v dokumentarnem filmu Toma Bradbyja iz leta 2019, Harry & Meghan: Potovanje po Afriki.

Ko ga je novinar takrat vprašal, ali je v njih kaj resnice, je Harry odgovoril: »Včasih se ni mogoče izogniti stvarem,« vendar je dejal, da je bilo v špekulacijah veliko izmišljenega, in dodal: »Večina stvari ne drži, a kot bratje in sestre imate dobre dneve, imate slabe dneve.«

O Williamu je mlajši brat povedal: »Trenutno sva na različnih poteh, vendar bom zanj vedno tu, kot vem, da bo on vedno tu zame. Ne vidiva se več tako pogosto kot prej, ker sva zelo zaposlena, vendar ga imam zelo rad.«

Napetost se je povečala po intervjuju Harryja in Meghan z Oprah Winfrey in po seriji presenetljivih razkritij v Harryjevi knjigi spominov Rezerva, v kateri je trdil, da sta z bratom tudi fizično obračunavala.

Kakšen kralj bo princ William?

Jason je ugibal: » Od njega sem slišal, da bosta z ženo stvari delala po svoje, da bosta vladala na svoj način. Vsaka generacija kraljeve družine mora delovati v skladu z generacijo, ki ji služi.«

Načrti za zasedbo prestola že potekajo, vendar mora princ William najprej izgubiti svojega očeta, da bi nastopil vlogo, ki mu pripada z rojstvom: »To je eden od groznih paradoksov njegovega dela.«

Priprava princa za vodenje monarhije je nekaj, kar poteka vse njegovo življenje. Lekcije vključujejo zasebne družinske pogovore, učenje s prakso, osebne lekcije o tem, kako biti kralj in seveda formalno uvajanje v to vlogo.

V te družinske pogovore je najbrž že vključen najstarejši sin Williama in Kate, princ George.

Princ William na najnižji točki

Za princa Williama je bilo leto 2024 zaradi diagnoz raka tako njegovega očeta kot žene zelo težko.

V tem času se je valižanska princesa umaknila iz javnega življenja, kar je povzročilo številne teorije zarote o tem, kje se z njo dogaja.

Tudi tega obdobja se je dotaknil Jason: »V nekaj tednih je izvedel, da sta tvoja žena in tvoj oče zbolela za rakom. Bilo je grozno, absolutno grozno.

Tedaj je bil res na najnižji točki v življenju.«

»Dodatno težavo so povzročale še vse te nore teorije zarote, ki so se začele takoj po njeni operaciji. Ali je res zbolela? Je sploh še živa? Kaj se v resnici z njo dogaja?

Ampak v javnosti so o raku sprva molčali, saj Kate in William nista še povedala niti otrokom, kaj se dogaja oziroma, da je njihova zbolela za resno boleznijo.«

Zakaj sta čakala z objavo diagnoze?

Jason je poudaril, da sta princ in princesa Walesa vedno na prvo mesto postavljala otroke.

»Vedno, ko smo načrtovali urnike, sta dala vedeti, da morata imeti čas in biti najprej starša. V situaciji z boleznijo Kate ni bilo nič drugače. Hotela sta jih zaščititi.«

Skrb para za svoje otroke

Kraljevi otroci odraščajo pod žarometi, vse otroke Williama in Kate so javnosti predstavili le nekaj ur po njihovem rojstvu. Jason je razkril, da se William zaveda vpliva, ki ga bo to imelo na njun podmladek. Prav tako se zaveda nevarnosti sodobne tehnologije in družbenih omrežij:

»Mislim, da je bila to najpomembnejša stvar, o kateri smo se pogovarjali, predvsem v prvih letih. To, kako bosta on in princesa pripravila svoje otroke na življenje na očeh javnosti,« je povedal.

»Že njegovo otroštvo je bilo s tega vidika težko, in to brez družabnih medijev, v sedanjem času je še več pasti, ki se jih on kot oče dobro zaveda.

Definitivno sem za kulisami videl skrbno mamo in očeta.«

O Harryju in Meghan

Jason ni delal samo za Williama in Kate, ampak tudi za vojvodo in vojvodinjo Susseks. Po obisku na Irskem leta 2018 je izrazil zaskrbljenost, češ da da je Meghan nasilna do svojih podrejenih.

»Skrbelo me je, ker je vojvodinji uspelo pregnati dve asistentki iz ekipe. Imeli smo izjave ljudi, ki so pričali njenemu nesprejemljivemu vedenju.«

Ta spor je bil omenjen v intervjuju Meghan in Harryja z Oprah Winfrey, v katerem je Meghan dejala: »Ne vem, kako so lahko pričakovali, da bova po vsem tem času še vedno tiho, ko pa ima firma aktivno vlogo pri širjenju laži o naju.«

FOTO: Simon Dawson/Reuters

Leta po incidentu in po delu za Williama in Kate je Jason dejal, da vse še enkrat ponovil: »Delal sem tisto, kar sem želel, imel sem priložnost opravljati izjemno delo. Vse, kar pride z njim, moraš sprejeti.«

Harryjeva vloga, ko William postane kralj

Jasona so vprašali tudi o prihodnji vlogi princa Harryja: »Ne morem ugibati o prihodnosti. Skupaj sta dosegla veliko, in tega jim nikoli ne morejo vzeti. Ne glede na vse, kar se je in kar se bo zgodilo, na koncu sta še vedno družina.«

Odnos med bratoma je ob drugi priložnosti komentiral tudi nekdanji butler kraljeve družine Grant Harrold: »Ni dvoma, da bi William želel, da bi bil njegov brat ob njem, ko bo postal kralj. Ne zaradi vloge, ki bi jo igral, ampak zgolj, da bi bil tam.«

FOTO: Reuters

Grant je tudi delil svojo žalost zaradi prekinitve odnosa med njima.

»Oba sta bila velikanska šaljivca. Bila sta ekipa.

Vedno sta se norčevala drug iz drugega, rada sta se šalila iz drugih. Zato je tako žalostno, ker se je to popolnoma spremenilo.«