Princ William in Kate Middleton: Skrivna sporočila, ki jih pošiljata, ko sta na očeh javnosti

Tudi sam par se na njih očitno zabava in uporablja nekaj skrivnih znakov komunikacije, ki jih princ in princesa razumeta le sama: od nežnega trepljanja, gest s torbico do drugih načinov za medsebojno sporazumevanje.

Strokovnjakinja za govorico telesa Judi James je za britanski časopis The Sun povedala:

"William in Kate imata naravno tendenco posnemanja gest drug drugega. Ta je posledica dejstva, da razmišljata podobno in imata do dela, ki ga opravljata, podoben pristop. Imata pa tudi nekaj kretenj, s katerimi v javnosti komunicirata brez besed.

Zlasti Kate uporablja neverbalno komunikacijo z različnimi dotiki in znaki, od katerih ima vsak svoj pomen."