Princ William in Kate Middleton se borita s stresom in tesnobo: Zelo težki časi

Očitno Kate Middleton, princ William in njuna družinica doživljajo težko obdobje. Kraljevi par in njuni otroci, devetletni princ George, sedemletna princesa Charlotte in štiriletni princ Louis, so pred nedavnim zamenjali dom in se iz Kensingtonske palače preselili v kočo Adelaide na posestvu gradu Windsor, malčki so ob tem zamenjali šolo, starša sta jih vpisala v bližnjo izobraževalno ustanovo Lambrook. Le nekaj dni potem, ko so sedli v nove šolske klopi, je umrla njihova prababica kraljica Elizabeta II.. V zelo kratkem času se je torej zvrstilo veliko sprememb.

