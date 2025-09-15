SELITEV

Princ William in Kate Middleton bosta plačevala najemnino

Valižanska princ in princesa se pripravljata na selitev iz koče Adelaide v rezidenco Forest Lodge na posestvu Windsor.
Fotografija: FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

15.09.2025 ob 06:00
15.09.2025 ob 06:00

Preden se bo petčlanska družina dokončno preselila, William in Kate skrbno načrtujeta, kako novi dom spremeniti v kar najprimernejšega za družinsko življenje.

Po poročanju časopisa Sunday Mirror nameščata nove varnostne in ukrepe, ki bi jim zagotovili zasebnost.

Namestnik kraljevega urednika časopisa navaja, da bosta zakonca zasadila nova drevesa in žive meje, postavila naj bi tudi nove ograje, da se zaščitita pred radovednimi pogledi javnosti. Nekateri prenovitveni posegi so tako namenjeni povečanju varnosti dvorca, drugi se nanašajo na notranjost hiše.

Na posestvu so že opazili pleskarje in dekoraterje, ki osvežujejo prostore. William in Kate naj bi stroške prenove krila sama, prav tako naj bi po selitvi plačevala tržno najemnino.

Forest Lodge, prej znan kot Holly Grove, je bil nazadnje prenovljen leta 2001, ko so v obnovo vložili približno 1,5 milijona funtov (1,75 milijona evrov).

Čeprav zakonca uradno še nista objavila datuma selitve, naj bi se od koče Adelaide poslovila še pred koncem leta. Junija so bili oddani načrti za spremembe novega domovanja občinskemu svetu Windsor in Maidenhead, ki je julija odobril notranje in zunanje prenove.

Nekaj navad iz trenutnega doma bosta prenesla v Forest Lodge, denimo odločitev, da ne bosta imela osebja, ki bi živelo z njima. Čeprav imata varuško, Mario Tereso Turrion Borrallo iz prestižne šole Norland, želita kljub velikosti novega doma za otroke ustvariti bolj sproščeno in običajno okolje, ki ga mnogi že imenujejo njun večni dom.

Danielle Stacey, spletna kraljeva dopisnica za Hello, je povedala:

»Valižanska princ in princesa očitno obožujeta življenje v Windsorju. Otroci obiskujejo bližnjo šolo Lambrook, obenem bodo še vedno blizu gradu Windsor, kjer potekajo mnogi uradni in protokolarni dogodki.

Selitev v večji Forest Lodge jim bo omogočila več prostora in dom, kjer bodo otroci lahko odraščali izven zidov kraljevih palač.«

