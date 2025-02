Princ William in Kate Middleton oboževalce pustila na cedilu

Bleščeča podelitev nagrad Britanske akademije za film in televizijo bafta se bo letos odvijala 16. februarja.

A na razočaranje mnogih naslednji britanski kralj princ William in njegova žena Kate Middleton na prireditvi ne bosta prisotna.

Drži sicer, da se podelitve nagrad ne udeležujeta vsako leto in da je bilo za letos načrtovano, da princa Williama na njej ne bo.

Le malo verjetno bi bilo, da bi valižanska princesa prišla sama, zlasti ker se bo dogodek odvijal na začetku šolskih počitnic njunih otrok.

To torej ne bo prvič, da bo 42-letni prestolonaslednik izpustil ta prestižni dogodek. Leta 2021 se ga ni udeležil zaradi nenadne dedkove smrti, leta 2022 pa zaradi prenatrpanega urnika.

Lani se je William na rdeči preprogi pojavil sam, saj je njegova žena okrevala po načrtovani operaciji.

Nazadnje sta bila na prireditvi skupaj leta 2023.

Starejši sin kralja Karla III. je bil leta 2010 imenovan za predsednika Britanske akademije za film in televizijo.

Najbolj znane so nagrade bafta za film in televizijo, ki jih pogosto primerjajo z ameriškimi oskarji in emmyji. Bafta podeljuje tudi nagrade za britanske in mednarodne videoigre ter priznanja za mlade ustvarjalce.