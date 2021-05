Princ ustrelil velikega Arthurja

Nadlegovala je prebivalce okrožja Covasna v Transilvaniji. FOTO: Valentin Butaru/getty Images

To ni bila napaka, prepričan sem, da je šlo za namerno dejanje, za trofejo.

Romunske oblasti so sprožile preiskavo zoper liechtensteinskega princa, ki naj bi pomotoma ustrelil največjega medveda v Romuniji, za katerega je nato plačal 7000 evrov. Princ je pred štiridnevnim lovskim podvigom res dobil dovoljenje za odstrel medveda, a dovoljenje je bilo za samico, Emanuel pa je ubil samca.Romunski okoljski ministerje medijem potrdil, da so marca izdali dovoljenje za odstrel samice, kar da je že nekaj časa nadlegovala prebivalce okrožja Covasna v Transilvaniji, in treba jo je bilo odstraniti. To se je zgodilo že marca, a oblasti v Romuniji so posumile, da je nekaj narobe, ko so opazili, da v državnem uradu za varovanje okolja manjka nekaj dokumentov, povezanih s prinčevim lovom. Princa Emanuela Liechtensteinskega, ki prebiva v Avstriji, zdaj sumijo kaznivega dejanja krivolova. »Vse papirje, ki jih je izdala državna okoljska garda, bomo predali policiji. Res je, da nekaj dokumentov manjka, lokalna okoljska agencija bi morala po odstrelu o tem obvestiti gardo, a se to ni zgodilo. Zakaj, ugotavljamo,« je dejal, višji uradnik garde, ki spada po okoljsko ministrstvo.Odstrel 17-letnega rjavega medveda, največjega v Romuniji, najverjetneje v celotni Evropski uniji, ki so ga poimenovali Arthur, je razburil tudi okoljevarstvenike in borce za pravice živali. Kot so sporočili iz ene od njih, so Arthurja opazovali zadnjih devet let in v tem času ni povzročal nobenih težav.»Živel je globoko v gozdu, nikoli se ni približal nobeni vasi, prav tako ni imel nobenega stika z ljudmi, zato ni bilo razloga, da bi ga bilo treba odstraniti. Ne pozabimo, da gre za zaščiteno vrsto,« je dejal predsednik neprofitne okoljevarstvene organizacije Agent Green. »Ne verjamem, da je princ resnično zamenjal velikega medveda, ki živi globoko v gozdu, za veliko manjšo samico, ki se je ves čas zadrževala v bližini vasi. To ni bila napaka, prepričan sem, da je šlo za namerno dejanje, za trofejo,« je še dodal Paun. Princ Emanuel zadeve ni želel komentirati.