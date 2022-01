Princ se ne bo ognil sojenju

Čeprav si je na vse pretege prizadeval zaobiti roko pravice, bo osramočeni pripadnik britanskega dvora vendarle sedel na zatožno klop. Ameriški sodnik Lewis Kaplan je zavrnil zahtevo odvetniške ekipe princa Andrewa, da zavrže civilno tožbo Virginie Giuffre na podlagi izjeme, ki naj bi mu jo omogočil daljni dogovor med tožnico in zdaj pokojnim Jeffreyjem Epsteinom.

Spomnimo, gre za sporazum o odstopu od tožbe zaradi spolnih zlorab iz leta 2009, ki sta ga podpisala Epstein in Giuffrejeva. Ta je v zameno za molk prejela pol milijona ameriških dolarjev, s podpisom pa se je zavezala, da ne bo tožila niti drugih, prav tako morebiti vpletenih v spolne zlorabe. Določilo naj bi Epsteina v prihodnje varovalo pred vnovično izpostavljenostjo, če bi se Giuffrejeva odločila tožiti koga drugega iz njegove razvpite druščine, kar pa bi moralo pred obravnavo obvarovati tudi princa Andrewa, so bili prepričani odvetniki kraljevega, a je sodnik ocenil drugače.

Kot je pojasnil, dogovor nikogar ne izloča iz morebitnega kroga krivcev poimensko, dokument pa se prav tako ne more nanašati na tretje osebe, če te niso same podpisnice oziroma z vsebino dogovora niso seznanjene. Poleg tega je Kaplan opozoril, da so trditve Giuffrejeve povsem jasne in točno navajajo, kdo naj bi jo zlorabljal, kdaj in kje, teh navedb pa ni mogoče spodbijati z omenjenim sporazumom.

17 let je bila stara tožnica ob domnevnih zlorabah.

Giuffrejeva trdi, da jo je Epstein ob izdatni pomoči nedavno obsojene Ghislaine Maxwell zlorabljal in tudi prisilil v spolne odnose s prijatelji, med katerimi je bil tudi princ Andrew. Ta naj bi se zavedal, da je bila takrat kot 17-letnica po ameriški zakonodaji mladoletna, dekle pa naj bi zlorabil na treh različnih lokacijah. Sojenje naj bi se tako začelo konec leta in seveda dodatno omadeževalo ugled britanskega dvora. Princ Andrew se je sicer že ob izbruhu škandala konec 2019. umaknil iz javnega življenja in odstopil od kraljevih dolžnosti.