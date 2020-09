Princ prepovedal prepire in loputanje z vrati

Predmestje Newquaya je do nedavnega sestavljalo le nekaj hiš. FOTO: Google Street View

Princv svojem vojvodstvu Cornwall gradi ekskluzivno sosesko luksuznih hiš, kupiti jih bo mogoče za dobrega pol milijona evrov, a stanovalci, ki bi si želeli uživati v mirnem in kot do zdaj kaže idiličnem mestecu, ki je pravzaprav predmestje Newquaya, bodo morali biti pripravljeni upoštevati neverjetnih 83 pravil tamkajšnjega življenja.Charles je sicer znan kot velik domoljub in ljubitelj vsega britanskega, od hrane do kulture in narave, zato si je skupaj z arhitekti in pokrajinskimi arhitekti zamislil zelo določen videz mesteca, ki so ga poimenovali Nansledan. In takšno, kot si ga je zamislil prestolonaslednik, mora tudi ostati.Vojvodstvo Cornwall je tako že natisnilo brošure z navodili, kjer je zajeto vse od videza stavb do obnašanja prebivalcev. Slednji tako ne smejo popivati na javnih mestih in povzročati izgredov, tudi za štirimi stenami svojih domov pa naj se vzdržijo glasnih prepirov, loputanja z vrati in drugih vrst početja, ki bi lahko zmotili sosede. Prav tako si ne smejo omisliti eksotičnih živali ali preglasnih psov, ki bi z laježem motili mir v naselju.In če običajno kupci menijo, da lahko s svojo nepremičnino počno skorajda, kar jih je volja, še zdaleč ni tako v Nansledanu.Pravzaprav bo najbolje, če jih kar pustijo takšne, kot so jih kupili, vsaj kar se zunanje podobe tiče. Ker v vojvodstvu menijo, da so poskrbeli za to, da imajo stanovalci dovolj prostora, ti tako ne smejo graditi prizidkov ali zimskih vrtov. Avtomobili se ne puščajo na ulici, prav tako ne zabojniki za smeti. Te lahko prebivalci na pločnik prinesejo na dan, ko se odvažajo smeti, sicer naj bodo očem skrite. Na strehe ne smejo nameščati satelitskih krožnikov ali anten, ki bi bili vidni s ceste, enako velja za vrvi za sušenje perila, ki morajo biti očem skrite.V vojvodstvu ljudem svetujejo, naj perilo sušijo v hiši ali za njo. Tam so jim uredili vrtove, a kar je zasajeno, je. Če želijo posaditi svoje cvetje, grmičke ali drevesa, potrebujejo dovoljenje vojvodstva. Enako, če želijo spremeniti barvo fasade, pa še to lahko izbirajo zgolj med belo, krem in pastelnimi odtenki, saj so strokovnjaki odločili, da se ti podajo k enotnemu videzu obmorskega mesteca, ki ga želijo pričarati.»Nansledan je podaljšek obmorskega mesteca Newquay v vojvodstvu Cornwall, deželi, ki pooseblja arhitekturna načela, ljuba njegovemu visočanstvu valižanskemu princu. Princ se že dolgo ukvarja s kakovostjo tako naravnega kot urbanega okolja in poziva, da se v čim večji meri vrnemo k trajnostnemu načinu življenja.Njegova vizija je zgraditi povezano urbano središče, kjer bi se povezale nepremičnine različnih cenovnih razredov, trgovine, pisarne in objekti za preživljanje prostega časa, vse pa bi bilo dosegljivo peš, saj je princ velik nasprotnik onesnaževanja, ki ga povzročajo avtomobili. Soseska bo kakovost življenja povzdignila na višjo raven, utrdila medsosedske vezi in dala ljudem občutek ponosa nad krajem, kjer živijo,« pa so med drugim zapisali v predstavitvi projekta na uradni spletni strani Nansledana.