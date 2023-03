Princ odstopil od tožbe

Potomec zadnjega nemškega vladarja princ Georg Friedrich Ferdinand se je na sodišču dolga leta poskušal dokopati do premoženja, ki je bilo konec druge svetovne vojne zaseženo njegovi družini, zdaj pa je, kot kaže, vrgel puško v koruzo. Več kot 4000 nepremičnin in umetniških del je kraljevi družini po vojni zasegla sovjetska vojska, češ da je kralj od samega začetka podpiral nacistično stranko in z njo celo sodeloval. Princ Georg je ves čas trdil, da ni bilo tako, da je bilo premoženje zaseženo nezakonito ali vsaj neupravičeno, ter da bi ga oblasti morale zdaj vrniti prvotnim lastnikom, torej njemu in njegovi družini.

Palača Cecilienhof je bila zadnja, ki jo je dala postaviti rodbina Hohenzollern. FOTO: Typo-graphics/getty Images

Sodišče je princa že leta 2019 pozvalo, naj tožbo umakne, saj da ne obstaja dovolj dokazov, ki bi lahko brez sence dvoma potrdili njegove navedbe, a se potomec Viljema II. Nemškega ni dal. Očitno pa je zdaj le prišel do enakega spoznanja tudi sam, priznal, da dokazov ni, in zahtevo po odškodnini po 10 letih umaknil. »Nisem pravnik ali zgodovinar, a prepričan sem, da moj prapraded ni nikoli podpiral nacističnega režima ali politike Adolfa Hitlerja, četudi si je to morda želel,« je dejal princ Georg. Med zgodovinarji so mnenja o tem deljena: eni so prepričani, da je zadnji nemški vladar javno podpiral naciste, drugi temu nasprotujejo.

Viljem von Hohenzollern je prestol zasedel leta 1888, le nekaj mesecev po tem, ko je vladar postal njegov oče, ki je umiral za rakom. Bil je nadvse agresiven vladar, ki si je želel razširiti kolonialno Nemčijo, in prav zaradi tega mnogi menijo, da ni imel zadržkov pred sodelovanjem s skrajneži in je načrtoval prvo svetovno vojno. Kmalu po njej je moral zaradi izbruha revolucije v domovini odstopiti s položaja. Pobegnil je na Nizozemsko, s čimer pa ni bila niti malo zadovoljna tamkajšnja kraljica, ki ga je hotela izročiti Nemčiji kot vojnega zločinca. To se ni zgodilo in Viljem je na Nizozemskem živel do svoje smrti leta 1941.