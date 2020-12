Princ ne nasprotuje hčerini poroki

Princesa Mako, hči japonskega prestolonaslednika princa Fumihita, je pred dnevi že v drugo prestavila poroko s Keiem Komuro, s katerim naj bi si večno zvestobo obljubila že predlani, in pojavile so se govorice, da naj poroke sploh ne bi bilo, češ da je njena družina vse prej kot naklonjena zvezi. Govorice so se začele že kmalu po zaroki, saj se je Komurova družina znašla sredi finančnega škandala, ki naj bi bil tudi glavni razlog za neodobravanje. Takrat je princesina družina molčala, zdaj pa se je le oglasil njen oče in dejal, da to ne drži in da nimajo nič proti poroki, da pa mora Komurova družina najprej rešiti svoje finančne težave. »Da bi nas lahko prepričal, da s poroko in zakonom misli resno in da bo lahko poskrbel za mojo hčer, je treba najprej odpraviti težavo. Mislim, da je veliko ljudi, ki niso zadovoljni z njuno zaroko, saj niso prepričani, da bo zakon funkcioniral,« je dejal mlajši brat japonskega cesarja Naruhita, a menda on sam ni med temi, ki jih je omenjal. »Ustava pravi, da mora zakon temeljiti na obojestranski želji. Če si tega res želita, mislim, da moram kot oče to spoštovati,« je bil jasen princ. Medtem je Kei Komuro dejal, da je s finančnim stanjem njegove družine vse v najlepšem redu. Pred leti je njegova mama res imela nekaj težav, ko je morala odplačati posojilo svojega bivšega zaročenca, a naj bi bila stvar zdaj urejena. S tem se sicer ne strinja njen bivši zaročenec, ki je lokalnim medijem povedal, da je stvar daleč od rešene.