Princ menda načrtoval umor nekdanjega kralja

Savdski princ Mohamed bin Salman je strah in trepet vplivnežev doma in v bližnjih deželah, tisti, ki se z njim ne strinjajo ali jih princ dojema kot grožnjo, se namreč pogosto znajdejo za rešetkami ali v domačem priporu. Da je zmožen še večjih grozodejstev, trdi nekdanji savdski vohun Saad Aljabri, ki je prestolonaslednika označil kar za psihopata. Bin Salman naj bi namreč resno načrtoval umor nekdanjega kralja Abdulaha, svojega strica. To naj bi storil s strupom, ki bi ga uvozil iz Rusije, je povedal Aljabri, ki je leta 2017, ko se je na čelo države prerinil bin Salman, pobegnil v Kanado. A nekdanji vohun tudi tam ne spi mirno.

Eno leto po tem, ko je zapustil domovino, naj bi bin Salman v Kanado poslal skupino moških, ki ji je bilo naročeno, da ubežnika likvidira. K sreči so skupino ustavili na kanadski meji, pravi Aljabri. Da bi ga zvabili nazaj domov, so menda celo ugrabili njegovega zeta, ga bičali in mučili. »Tukaj sem, da svet opozorim na psihopatskega morilca z neomejenimi sredstvi, ki ni grožnja le rojakom in ljudem na Bližnjem vzhodu, temveč tudi Ameriki in svetu,« je v intervjuju povedal Aljabri, ki je prepričan tudi, da držijo govorice, da naj bi bil prav bin Salman tisti, ki je dal leta 2018 umoriti savdskega novinarja Džamala Hašogdžija. »Nekega dne bom prišel na vrsto tudi sam. Mohamed bin Salman ne bo počival, dokler se me ne znebi, o tem sem prepričan. Boji se, ker preveč vem, ker lahko preveč povem,« je še dejal Aljabri, ki je zoper bin Salmana vložil zvezno tožbo zaradi poskusa ugrabitve in umora na ozemlju Kanade in Združenih držav Amerike.

Aljabri se je v ZDA spoprijatelji z nekdanjim direktorjem Centralne obveščevalne agencije Michelom Morellom, ki pravi, da bo storil vse, kar je v njegovi moči, da ga zaščiti. »Aljabri je rešil ogromno življenj, ko nas je obvestil o potencialnih grožnjah terorističnih napadov. Občudujem ga kot vohuna in kot človeka in tako jaz kot moji kolegi v Cii mu dolgujemo res ogromno,« bo savdskemu kolegu večno hvaležen Morell.