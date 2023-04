Princ Louis še v kratkih hlačah (FOTO)

Najmlajši od otrok zakoncev Wales je ljudem po svetu ostal v spominu po vragolijah, ki si jih je privoščil med lanskoletnim praznovanjem kraljičinega platinastega jubileja. Najprej je na balkonu Buckinghamske palače, kjer so se zbrali kraljevi, da bi si ogledali prelet letal, precej jasno pokazal, da je dogodek zanj veliko preglasen, ko si je z dlanmi pokrival ušesa in kričal, na slavnostnem koncertu, ki je sledil paradi, pa je imel vsega dovolj, mami je kazal osle ter se zabaval po svoje. Za fantka, ki bo konec tedna dopolnil pet let, je bilo vse skupaj veliko prenaporno, Louis prav tako ni vajen uradnih dogodkov, saj poskušata princ William in Kate otroke čim bolj obvarovati pred javnostjo, da bi lahko čim dlje uživali v otroštvu kot njihovi vrstniki. Tako sta se tudi odločila, da Louisa ne bosta mučila z dolgotrajnimi ceremonijami, ki so bile del pogreba britanske kraljice Elizabete II., zato sta se jima takrat pridružila le starejša otroka.

Mlajše dečke v dolge hlače oblačijo pripadniki srednjega sloja; noben aristokrat ali član kraljeve družine si ne želi, da bi ga imeli za srednji sloj.

V teh nekaj mesecih pa je princ Louis, kot kaže, precej odrasel, in njegovi starši so se odločili, da se jim lahko prvič pridruži pri sveti maši. Odločitve so bili še posebno veseli oboževalci kraljevih, ki so se zgrnili v Windsor, da bi jih pozdravili ob prihodu v kapelo sv. Jurija. Kralj Karel III., njegova soproga Camilla in družina Wales so se barvno uskladili v modre odtenke, ki simbolizirajo avtoriteto, zaupanje in samozavest, in čeprav sta bili valižanska princesa in njena edina hči očarljivi kot vedno, je največ pohval požel Louis. Ljudje so bili presenečeni, kako je deček od božiča, ko se je nazadnje pojavil v javnosti, zrasel, saj je že skoraj tako visok kot njegova sedemletna sestra, pa tudi sicer je bil videti že čisto odrasel.

Princ Louis mami tokrat ni povzročal preglavic. FOTO: Yui Mok/AFP

Za obisk cerkve je Louis oblekel svetlo modre kratke hlače, temno moder suknjič, modro srajco in kravato ter črne nogavice in čevlje. Kratke hlače so pri kraljevih dečkih nekaj povsem običajnega, pojasnjuje strokovnjak za protokol William Hanson: »Dolge hlače so rezervirane za starejše dečke in moške, kratke hlače na mlajših dečkih pa so v Angliji diskretni kazalnik statusa. Mlajše dečke v dolge hlače oblačijo pripadniki srednjega sloja; noben aristokrat ali član kraljeve družine si ne želi, da bi ga imeli za srednji sloj, zato vztrajajo pri kratkih hlačah.« Princ George, ki bo julija dopolnil deset let, je že dovolj star, da je lahko za velikonočno mašo oblekel dolge hlače, tradicionalno jih dečki začnejo nositi okrog osmega leta.

Letala so bila za štiriletnika preglasna. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

Čeprav kraljevi za uradne dogodke pogosto izberejo modra oblačila, pa se je valižanska princesa v preteklosti v glavnem držala svetlejših odtenkov. Mnogi so tako prepričani, da se je hotela s tokratno izbiro pokloniti pokojni kraljici, ki je bila od nekdaj ljubiteljica živahnih barv, večkrat smo jo lahko videli tudi v prav takšni modri, kot jo je za obisk cerkve tokrat izbrala Kate. Barvo poznamo pod imenom kraljevsko modra, in sicer zato, ker so jo prvi ustvarili tekstilni delavci v Somersetu, tamkajšnji konzorcij pa je pred stoletji zmagal na natečaju za izdelavo obleke soproge kralja Jurija III., ki je Veliki Britaniji vladal konec 17. in v začetku 18. stoletja.