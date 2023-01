Princ Harry: želi si družine, ne institucije

V torek na prodajne police in v spletne trgovine prihaja težko pričakovana knjiga spominov britanskega princa Harryja, še prej pa bosta v nedeljo na britanskem ITV in ameriškem CBS na ogled ekskluzivna pogovora z vojvodo Susseškim, namenjena v glavnem promociji knjige.

Kraljeve je obtožil, da novinarje na skrivaj oskrbujejo z informacijami, javno pa trdijo, da zadev ne bodo komentirali. FOTO: Peter Nicholls, Reuters

Princ, ki je britansko javnost in svojo družino nedavno razburil z dokumentarno serijo Harry & Meghan, bo v tokratnih pogovorih morda ubral nekoliko bolj spravljiv ton, domnevajo poznavalci. V enem od napovednikov je 38-letni Harry denimo dejal, da si želi, da bi »dobil nazaj brata in očeta«, ki sta se od njega oddaljila po kontroverznem intervjuju, ki sta ga Susseška posnela z Oprah Winfrey, a britanski novinarji, ki spremljajo dogajanje v Buckinghamski palači, menijo, da je za to prepozno.

Knjiga je pri spletnih ponudnikih že na voljo v prednaročilu.

Prav te novinarje pa je Harry tokrat okrivil za nastalo situacijo. »Družinski moto se glasi 'Nikoli se ne pritožuj in nikoli ne pojasnjuj', a gre zgolj za moto. Obstajajo dopisniki, ki jim kraljevi vse informacije prinesejo na pladnju, oni pa nato napišejo članek, v katerem navajajo zgolj 'vir' iz Buckinghamske palače, na koncu pa napišejo, da so predstavnike palače prosili za komentar. A celotna zgodba je komentar palače,« je med drugim dejal Harry, ki družini zameri, da se v vseh teh letih ni postavila na njegovo stran. »Zadnjih šest let so nama govorili, da medijem ne morejo podati izjave, da naju z Meghan ne morejo zaščititi, so pa to lahko počeli za druge člane družine. Tako smo prišli do točke, ko tišina pomeni izdajstvo,« je za televizijo CBS še povedal Harry, novinarju britanske ITV pa je zaupal, da si želi »družine in ne institucije«. Prinčeva knjiga spominov s pomenljivim naslovom Spare (Rezerva) je sicer pri spletnih ponudnikih že na voljo v prednaročilu, a ne v slovenskem prevodu; zanj sicer še ni znano, ali ga bomo sploh dočakali.