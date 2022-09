Princ Harry v nemilosti: izogibata se mu brat in oče

Princ Harry in njegova žena Meghan sta že nekaj dni v Evropi, danes se bosta v Nemčiji udeležila slovesnosti, ki jih pripravljajo natanko eno leto pred začetkom iger Invictus, nato pa bosta v Veliki Britaniji obiskala nekaj dobrodelnih organizacij, nekaj dogodkov na Otoku sta se ta teden že udeležila.

Nista pa se, menda se niti ne bosta, srečala z zakoncema Cambridge, čeprav Susseška bivata le dobrih sto metrov od novega doma družine Cambridge v Windsorju. Princa William in Charles menda ne zaupata več Harryju, saj ju je strah, kaj od izrečenega bo spravil v javnost, zato stike raje ohranjata na minimumu, odnos pa čim bolj uraden.

Med Harryjevim govorom je bila dvorana skoraj prazna. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters

Tu je seveda še strah pred prihajajočo biografijo vojvode Susseškega, viri blizu kraljevim namreč menijo, da se bo William odločil, ali odnos z bratom sploh obnoviti ali raje ne, šele ko bo videl, kaj je imel slednji povedati o družini.

Harry in Meghan se s svojim pranjem umazanega perila v javnosti nista zamerila le kraljevim in Britancem, tudi Američani ju imajo počasi dovolj. Susseškima, ki se zadnja leta, odkar sta se odločila, da bosta denar služila sama, na vse pretege trudita zasloveti onstran Atlantika, je priljubljenost v zadnjih tednih tudi tam zelo padla. In to ob precej neugodnem času, saj se v ZDA odpravlja princ William, ki bo na sedežu Združenih narodov v New Yorku spregovoril o ekologiji in predstavil pristope, s katerimi želi ljudi spodbuditi k bolj prijaznemu odnosu do narave, in ni jih malo, ki napovedujejo, da bo povsem zasenčil Harryja, ki je nedolgo tega tudi sam nastopil v Združenih narodih, a pred skorajda prazno dvorano.

V zadnjih tednih je priljubljenost princu Harryju in Meghan tudi v ZDA močno padla.

»Harry ima veliko povedati, a se sam ne drži svojih nasvetov. Poleg tega je njegov pogled na tako rekoč vse izjemno pesimističen, William pa je njegovo popolno nasprotje. Za okolje skrbi tudi sam, ne uporablja zasebnih letal, ljudi pa želi spodbuditi, jih navdihniti, da se še bolj potrudijo, ne prestrašiti, da drvimo v pogubo, kot to počne Harry,« je priljubljenost starejšega od bratov pojasnil vir blizu kraljevim.