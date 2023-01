Princ Harry tudi nad Kate Middleton: zagrenil ji je poseben dan

Še pred uradnim izidom spominov princa Harryja, ki na police knjigarn prihajajo pod naslovom Spare (Rezerva), so ti po pomoti že bili na voljo bralcem v Španiji in je v javnost pricurljalo nekaj odlomkov iz knjige, katere se člani britanske kraljeve družine najbrž prav nič ne veselijo.

Glede na navedbe, ki jih povzemajo različni mediji, namreč Harry v delu nikomur ne prizanaša in je kritiko uperil tudi proti bratu princu Williamu in njegovi ženi Kate Middleton.

V knjigi tako med drugim piše, da je Willam Harryja fizično napadel in ga porinil, da je dobil modrice. Do obračuna je prišlo, ker je Harry pred bratom in očetom zagovarjal Meghan, ki sta jo označila za težko in nesramno.

Je pa naveden tudi zaseben in čustven trenutek med bratoma in očetom, kraljem Karlom III. Nadaljujte z branjem TUKAJ - na mična.si.